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TAT2236BK/00
Estojo super fino. Ajuste confortável.
Estes auriculares True Wireless resistentes a salpicos e transpiração estão sempre consigo! O estojo de carregamento cabe no bolso das suas calças de ganga justas. Os auriculares encaixam-se perfeitamente no ouvido externo caso não goste da sensação das almofadas no canal auditivo.
Auriculares encaixam no ouvido externo
Estojo de carreg. extremamente pequeno
Proteção contra água IPX4
Até 18 horas de reprodução
Os controlos nos auriculares permite-lhe fazer uma pausa na sua lista de música, atender chamadas e ativar o assistente de voz do seu telemóvel. Os auriculares ficam prontos a emparelhar num instante. Depois de emparelhados, voltam a ligar-se ao telemóvel assim que abrir o estojo de carregamento.
Com classificação IPX4 e diafragmas potentes de 12 mm, estes auriculares permitem-lhe desfrutar de um som excelente em todas as condições climatéricas. Totalmente resistentes a salpicos, podem suportar mais do que um pouco de suor e não precisa de se preocupar se começar a chover.
Atende muitas chamadas? Pode duplicar o seu tempo de conversação utilizando apenas um auricular enquanto o outro carrega. O microfone é automaticamente atribuído ao auricular que está a utilizar e pode trocar facilmente quando este estiver com bateria fraca.
2.4
de 5
39
Críticas
FMAlm
25/01/2022
Portugal
Perfeito na qualidade/preço mas...
Recomendo para quem gosta deste tipo de auricular, contudo sendo tão pequeno a parte que encaixa no ouvido deveria ser mais reduzida
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT2236BK Auscultadores True Wireless
Data de utilização 2021-12-25
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT2236BK Auscultadores True Wireless
Data de utilização 2021-12-25
Pedro Rodrigues
26/12/2021
Portugal
Ótimo
Muito bom. ........... . .........................
Pontos positivos
Ouvir música
Pontos negativos
Ninguém
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT2236BK Auscultadores True Wireless
Data de utilização 2021-11-26
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT2236BK Auscultadores True Wireless
Data de utilização 2021-11-26
SF JS
27/03/2023
España
TAT2236BK
Estoy contento de la compra. El estuche con los auriculares pesa poco y no es demasiado grande. El ajuste a la oreja es sensacional. Se vinculan rápido con mi TV, el móvil y la tablet. El cable de carga me sirve el mismo que el del teléfono. Buenos medios y agudos. Autonomía decente. Muy recomendable por el precio.
Esta avaliação foi feita para TAT2236BK Auriculares realmente inalámbricos
Data de utilização 2022-09-27
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Data de utilização 2022-09-27