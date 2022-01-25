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Auscultadores True Wireless

TAT2236BK/00

2.4

| (39) Críticas

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto
Rosa
Rosa
Verde
Verde

Estojo super fino. Ajuste confortável.

Estes auriculares True Wireless resistentes a salpicos e transpiração estão sempre consigo! O estojo de carregamento cabe no bolso das suas calças de ganga justas. Os auriculares encaixam-se perfeitamente no ouvido externo caso não goste da sensação das almofadas no canal auditivo.

Ver todos os benefícios

Estojo super fino. Ajuste confortável.

  • Auriculares encaixam no ouvido externo

  • Estojo de carreg. extremamente pequeno

  • Proteção contra água IPX4

  • Até 18 horas de reprodução

Controlos integrados. Microfone incorporado. Emparelhamento fácil

Os controlos nos auriculares permite-lhe fazer uma pausa na sua lista de música, atender chamadas e ativar o assistente de voz do seu telemóvel. Os auriculares ficam prontos a emparelhar num instante. Depois de emparelhados, voltam a ligar-se ao telemóvel assim que abrir o estojo de carregamento.

Resistência salpicos e transpiração IPX4

Resistência salpicos e transpiração IPX4

Com classificação IPX4 e diafragmas potentes de 12 mm, estes auriculares permitem-lhe desfrutar de um som excelente em todas as condições climatéricas. Totalmente resistentes a salpicos, podem suportar mais do que um pouco de suor e não precisa de se preocupar se começar a chover.

Faça chamadas utilizando apenas um auricular. Modo mono

Faça chamadas utilizando apenas um auricular. Modo mono

Atende muitas chamadas? Pode duplicar o seu tempo de conversação utilizando apenas um auricular enquanto o outro carrega. O microfone é automaticamente atribuído ao auricular que está a utilizar e pode trocar facilmente quando este estiver com bateria fraca.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.4

de 5

39

Críticas

25/01/2022

Portugal

Portugal

Perfeito na qualidade/preço mas...

Recomendo para quem gosta deste tipo de auricular, contudo sendo tão pequeno a parte que encaixa no ouvido deveria ser mais reduzida

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT2236BK Auscultadores True Wireless

Data de utilização 2021-12-25

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT2236BK Auscultadores True Wireless

Data de utilização 2021-12-25

26/12/2021

Portugal

Portugal

Ótimo

Muito bom. ........... . .........................

Pontos positivos

Ouvir música

Pontos negativos

Ninguém

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT2236BK Auscultadores True Wireless

Data de utilização 2021-11-26

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT2236BK Auscultadores True Wireless

Data de utilização 2021-11-26

27/03/2023

España

España

TAT2236BK

Estoy contento de la compra. El estuche con los auriculares pesa poco y no es demasiado grande. El ajuste a la oreja es sensacional. Se vinculan rápido con mi TV, el móvil y la tablet. El cable de carga me sirve el mismo que el del teléfono. Buenos medios y agudos. Autonomía decente. Muy recomendable por el precio.

Esta avaliação foi feita para TAT2236BK Auriculares realmente inalámbricos

Data de utilização 2022-09-27

Esta avaliação foi feita para TAT2236BK Auriculares realmente inalámbricos

Data de utilização 2022-09-27

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