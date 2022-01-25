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TAT2236PK/00
Auriculares encaixam no ouvido externo
Estojo de carreg. extremamente pequeno
Proteção contra água IPX4
Até 18 horas de reprodução
2.4
de 5
39
Críticas
FMAlm
25/01/2022
Portugal
Perfeito na qualidade/preço mas...
Recomendo para quem gosta deste tipo de auricular, contudo sendo tão pequeno a parte que encaixa no ouvido deveria ser mais reduzida
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT2236BK Auscultadores True Wireless
Sim, recomendo este produto
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Pedro Rodrigues
26/12/2021
Portugal
Ótimo
Muito bom. ........... . .........................
Pontos positivos
Ouvir música
Pontos negativos
Ninguém
Sim, recomendo este produto
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SF JS
27/03/2023
España
TAT2236BK
Estoy contento de la compra. El estuche con los auriculares pesa poco y no es demasiado grande. El ajuste a la oreja es sensacional. Se vinculan rápido con mi TV, el móvil y la tablet. El cable de carga me sirve el mismo que el del teléfono. Buenos medios y agudos. Autonomía decente. Muy recomendable por el precio.
Esta avaliação foi feita para TAT2236BK Auriculares realmente inalámbricos
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