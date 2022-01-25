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Descontinuado

Auscultadores True Wireless

TAT2236GR/00

2.4
| (39) Críticas

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto
Rosa
Rosa
Verde
Verde
Estojo super fino. Ajuste confortável.
Estes auriculares True Wireless resistentes a salpicos e transpiração estão sempre consigo! O estojo de carregamento cabe no bolso das suas calças de ganga justas. Os auriculares encaixam-se perfeitamente no ouvido externo caso não goste da sensação das almofadas no canal auditivo.
Ver todos os benefícios

Estojo super fino. Ajuste confortável.

  • Auriculares encaixam no ouvido externo

  • Estojo de carreg. extremamente pequeno

  • Proteção contra água IPX4

  • Até 18 horas de reprodução

4 cores. Design em forma de taco de hóquei

6 horas de reprodução. Carregue durante 15 minutos para uma hora adicional

Som nítido, graves potentes. Diafragmas em neodímio de 12 mm

Especificações técnicas

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Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.4

de 5

39

Críticas

25/01/2022

Portugal

Portugal

Perfeito na qualidade/preço mas...

Recomendo para quem gosta deste tipo de auricular, contudo sendo tão pequeno a parte que encaixa no ouvido deveria ser mais reduzida

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT2236BK Auscultadores True Wireless

Sim, recomendo este produto

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26/12/2021

Portugal

Portugal

Ótimo

Muito bom. ........... . .........................

Pontos positivos

Ouvir música

Pontos negativos

Ninguém

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT2236BK Auscultadores True Wireless

Sim, recomendo este produto

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27/03/2023

España

España

TAT2236BK

Estoy contento de la compra. El estuche con los auriculares pesa poco y no es demasiado grande. El ajuste a la oreja es sensacional. Se vinculan rápido con mi TV, el móvil y la tablet. El cable de carga me sirve el mismo que el del teléfono. Buenos medios y agudos. Autonomía decente. Muy recomendable por el precio.

Esta avaliação foi feita para TAT2236BK Auriculares realmente inalámbricos

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