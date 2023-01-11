ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Deixe-se envolver com estilo
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Deixe-se envolver com estilo
  • Deixe-se envolver com estilo
  • Deixe-se envolver com estilo
  • Deixe-se envolver com estilo
  • Deixe-se envolver com estilo
  • Deixe-se envolver com estilo
  • Deixe-se envolver com estilo
  • Deixe-se envolver com estilo
  • Deixe-se envolver com estilo
  • Deixe-se envolver com estilo
  • Deixe-se envolver com estilo
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Deixe-se envolver com estilo
  • Deixe-se envolver com estilo
  • Deixe-se envolver com estilo
  • Deixe-se envolver com estilo
  • Deixe-se envolver com estilo
  • Deixe-se envolver com estilo
  • Deixe-se envolver com estilo
  • Deixe-se envolver com estilo
  • Deixe-se envolver com estilo
  • Deixe-se envolver com estilo

Descontinuado

Auriculares True Wireless

TAT8506BK/00

3.9
| (16) Críticas

1 prémio

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto
Deixe-se envolver com estilo
Encante-se com os auriculares True Wireless que têm uma aparência à altura da qualidade de som. O cancelamento de ruído Pro bloqueia o ruído externo para que possa concentrar-se em podcasts e listas de música. Está no exterior durante uma chamada? Conseguirão ouvi-lo na perfeição, mesmo se estiver vento.
Ver todos os benefícios

Deixe-se envolver com estilo

  • Cancelamento de ruído Pro

  • Redução do ruído do vento

  • Design sofisticado

  • Tamanho universal

Concentre-se naquilo que quiser. Cancelamento de ruído Pro

Concentre-se naquilo que quiser. Cancelamento de ruído Pro

Concentre-se nos sons que quer ouvir. O cancelamento de ruído híbrido utiliza vários microfones e um processamento de áudio avançado para filtrar o ruído externo. Pode ativar o modo de perceção tocando num auricular e controlar a redução do ruído do vento através da aplicação Philips Headphones.

Som detalhado. Graves profundos.

Som detalhado. Graves profundos.

Quer se trate de uma música ou de um podcast, os diafragmas de 13 mm perfeitamente afinados proporcionam graves ricos e uma nitidez emocionante. O som ficam em pausa se retirar um auricular, e o melhor codec para o seu dispositivo iOS ou Android é selecionado automaticamente. Desfrutará de um som excecional, independentemente do serviço de transmissão que utilizar.

Design circular requintado. Ajuste perfeitamente confortável

Design circular requintado. Ajuste perfeitamente confortável

O design circular destes auriculares é extremamente elegante, e ainda pode escolher entre uma paleta de cores escura ou clara para uma opção que melhor combine com o seu look. Os seis tamanhos de almofadas em silicone e um par extra de almofadas em espuma Comply ajudam a garantir um ajuste seguro e confortável.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Award image AWARD-3112060

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

16

Críticas

3

11/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Exquisite sound quality - A luxurious treat

These headphones really are a sumptuous treat for the ears. The sound quality is immensely beautiful to behold and well worth the money if you love your music. The battery life is really great. Comfort is superb, I've tried them around the house and at the gym so far. The noise cancelling is amazing at the gym so I no longer have to listen to inane conversation or annoying gym adverts between song on the gym radio. At home it is difficult to hear the rest of the family when I'm lost in the world which the headphones create. I would definitely recommend these to anyone who loves their music and would benefit from the impeccable noise cancelling abilities.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT8506BK True Wireless Headphones

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT8506BK True Wireless Headphones

14/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Great battery life

These ear buds are larger then my old pair and took some get use to. Sound quality is very good Great battery life up to 8 hours or 32 hours with case Charging case is very good quality USB Type-C charger Good noise reduction/cancellation Easy to set up.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT8506BK True Wireless Headphones

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT8506BK True Wireless Headphones

13/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Great quality for a fraction of the price

I got these as I needed new wireless in ear headphones to replace my beats. They are simple in design but the sound quality is that is on par with my old headphones at a fraction of the price. Wish I had got them sooner.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT8506BK True Wireless Headphones

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT8506BK True Wireless Headphones

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis