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Descontinuado
TAT8506BK/00
Cancelamento de ruído Pro
Redução do ruído do vento
Design sofisticado
Tamanho universal
Concentre-se nos sons que quer ouvir. O cancelamento de ruído híbrido utiliza vários microfones e um processamento de áudio avançado para filtrar o ruído externo. Pode ativar o modo de perceção tocando num auricular e controlar a redução do ruído do vento através da aplicação Philips Headphones.
Quer se trate de uma música ou de um podcast, os diafragmas de 13 mm perfeitamente afinados proporcionam graves ricos e uma nitidez emocionante. O som ficam em pausa se retirar um auricular, e o melhor codec para o seu dispositivo iOS ou Android é selecionado automaticamente. Desfrutará de um som excecional, independentemente do serviço de transmissão que utilizar.
O design circular destes auriculares é extremamente elegante, e ainda pode escolher entre uma paleta de cores escura ou clara para uma opção que melhor combine com o seu look. Os seis tamanhos de almofadas em silicone e um par extra de almofadas em espuma Comply ajudam a garantir um ajuste seguro e confortável.
Prémios
3.9
de 5
16
Críticas
Liam1234
11/01/2023
United Kingdom
Parte da promoção
Exquisite sound quality - A luxurious treat
These headphones really are a sumptuous treat for the ears. The sound quality is immensely beautiful to behold and well worth the money if you love your music. The battery life is really great. Comfort is superb, I've tried them around the house and at the gym so far. The noise cancelling is amazing at the gym so I no longer have to listen to inane conversation or annoying gym adverts between song on the gym radio. At home it is difficult to hear the rest of the family when I'm lost in the world which the headphones create. I would definitely recommend these to anyone who loves their music and would benefit from the impeccable noise cancelling abilities.
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Esta avaliação foi feita para TAT8506BK True Wireless Headphones
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harry
14/12/2022
United Kingdom
Parte da promoção
Great battery life
These ear buds are larger then my old pair and took some get use to. Sound quality is very good Great battery life up to 8 hours or 32 hours with case Charging case is very good quality USB Type-C charger Good noise reduction/cancellation Easy to set up.
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Alvarajnnf11
13/12/2022
United Kingdom
Parte da promoção
Great quality for a fraction of the price
I got these as I needed new wireless in ear headphones to replace my beats. They are simple in design but the sound quality is that is on par with my old headphones at a fraction of the price. Wish I had got them sooner.
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