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A minha bomba tira-leite elétrica Philips Avent tem pouca ou nenhuma sucção

Se a sua bomba tira-leite Philips Avent tiver uma sucção baixa, nenhuma sucção, sucção fraca ou não extrair leite eficazmente, siga os passos abaixo.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF543/11 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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