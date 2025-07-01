A minha bomba tira-leite elétrica Philips Avent tem pouca ou nenhuma sucção

Utilize sempre o adaptador ou o cabo de carregamento original fornecidos com a bomba. Se adquiriu um modelo mais recente que não incluía um adaptador, verifique o manual do utilizador da bomba e certifique-se de que os acessórios de carregamento correspondem às especificações recomendadas.

Para algumas bombas tira-leite elétricas Philips Avent, um adaptador desgastado ou mais antigo pode afetar o desempenho.

Se estiver a utilizar uma versão mais antiga do adaptador, contacte o Centro de Apoio ao Cliente Philips para verificar se está disponível uma substituição gratuita.