A minha bomba tira-leite elétrica Philips Avent tem pouca ou nenhuma sucção

Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF543/11 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
Posso extrair de um lado e amamentar do outro?
Como devo armazenar leite materno extraído?
Como carregar a bomba tira-leite elétrica Philips Avent?
Quanto tempo deve demorar a extração? Quando é que devo parar?
Que sutiãs posso utilizar com a minha bomba tira-leite elétrica Philips Avent?
Qual é o nível máximo de sucção da minha bomba tira-leite elétrica Philips Avent?