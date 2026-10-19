O meu aparador Philips apara o cabelo irregularmente
Se o seu aparador estiver a aparar o cabelo irregularmente, as sugestões para a resolução de problemas abaixo podem ajudar a encontrar uma solução.
Recomendamos que siga os passos na ordem indicada abaixo. Entre os passos, verifique se o problema foi resolvido antes de avançar para o passo seguinte. Em alternativa, pode ver o vídeo abaixo para resolver o problema.
É importante que a unidade de corte ou o pente aparador que está a utilizar com o seu aparador esteja corretamente fixado ao corpo do aparador. Se os acessórios não estiverem colocados corretamente, o aparador pode não funcionar ou não produzir os resultados pretendidos.
Se pressionar o aparador com demasiada força contra o couro cabeludo ou a pele, pode alterar acidentalmente as definições para cima ou para baixo ou aplicar pressão irregular. Isto pode resultar num corte irregular.
Para obter a melhor experiência de aparar, certifique-se de que o seu aparador está em contacto total com a pele e mova-o suave e firmemente.
Para obter os melhores resultados, certifique-se de que apara o cabelo contra a inclinação dos pelos. Ao aparar o cabelo, é importante ter em atenção que este cresce em diferentes direções.
Por conseguinte, para obter um aparar uniforme, experimente mover o aparador em diferentes direções (para cima, para baixo e transversalmente), de modo a cobrir todo o seu cabelo.
O cabelo molhado é mais difícil de aparar, pois tende a aderir à pele e pode escapar ao dispositivo. Por conseguinte, recomendamos que corte o cabelo quando este estiver completamente seco.
O seu aparador Philips pode ser fornecido com diferentes acessórios para utilizar no cabelo e na barba. É importante utilizar o acessório correto na área correspondente.
Os pelos faciais são geralmente mais fortes do que os do couro cabeludo. Assim, o acessório para barba foi concebido e testado apenas para barbas.
A unidade de corte e o pente aparador de um aparador de barba são normalmente mais pequenos do que os de um aparador de cabelo. Este dispositivo permite-lhe alcançar facilmente áreas mais pequenas, como por baixo do nariz. Por outro lado, os pentes e as unidades de corte mais largos foram concebidos para cortar o cabelo.
Por isso, para um aparar uniforme, certifique-se de que está a utilizar o acessório correto.
Alguns aparadores de barba não estão totalmente otimizados para cortar barbas muito longas (> 10 mm) e obrigam a fazer mais passagens para se obter o resultado ideal.
Se nenhuma destas sugestões ajudar, pode ser que o seu aparador esteja danificado internamente. Recomendamos que solicite a reparação ou substituição do seu aparador.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:HC5733/15, HC5722/15, HC5721/15. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›