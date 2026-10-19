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Assistência Philips

O meu aparador Philips apara o cabelo irregularmente

Se o seu aparador estiver a aparar o cabelo irregularmente, as sugestões para a resolução de problemas abaixo podem ajudar a encontrar uma solução.

Recomendamos que siga os passos na ordem indicada abaixo. Entre os passos, verifique se o problema foi resolvido antes de avançar para o passo seguinte. Em alternativa, pode ver o vídeo abaixo para resolver o problema.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HC5733/15, HC5722/15, HC5721/15. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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