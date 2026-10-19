O meu aparador Philips apara o cabelo irregularmente

O seu aparador Philips pode ser fornecido com diferentes acessórios para utilizar no cabelo e na barba. É importante utilizar o acessório correto na área correspondente.



Os pelos faciais são geralmente mais fortes do que os do couro cabeludo. Assim, o acessório para barba foi concebido e testado apenas para barbas.



A unidade de corte e o pente aparador de um aparador de barba são normalmente mais pequenos do que os de um aparador de cabelo. Este dispositivo permite-lhe alcançar facilmente áreas mais pequenas, como por baixo do nariz. Por outro lado, os pentes e as unidades de corte mais largos foram concebidos para cortar o cabelo.



Por isso, para um aparar uniforme, certifique-se de que está a utilizar o acessório correto.