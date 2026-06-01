Não consigo configurar os meus dispositivos e a aplicação Philips Avent Baby Monitor+

Tenha em atenção que, para o intercomunicador para bebé ligado Premium da Philips Avent (SCD971, SCD973), os dados de sono serão eliminados durante a reposição. Se pretender ver os dados após a reposição, efetue capturas de ecrã a partir da aplicação antes de repor.



Para reiniciar, siga os passos abaixo:

Na unidade dos pais, prima o botão de modo e o botão de resposta em tempo real em simultâneo durante cerca de 10 segundos. Quando a mensagem no ecrã solicitar confirmação, toque em Continuar. Tem de premir o botão ligar/desligar durante, pelo menos, 10 segundos. O LED fica intermitente a verde e laranja. A reposição de fábrica termina quando o LED fica verde fixo. Tem de atualizar todas as definições, incluindo o SSID do router Wi-Fi ligado (o nome da rede), a palavra-passe e os utilizadores da aplicação. Pode agora voltar a emparelhar o intercomunicador com a aplicação.