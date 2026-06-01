Não consigo configurar os meus dispositivos e a aplicação Philips Avent Baby Monitor+
Se não conseguir configurar o intercomunicador Philips Avent Connected e a aplicação Philips Avent Baby Monitor+, as sugestões de resolução de problemas abaixo podem ajudar a encontrar uma solução.
Verifique se escolheu o SSID de uma rede compatível com 2,4 GHz.
Verifique se o sinal Wi-Fi é forte e estável. Se o sinal for fraco, considere deslocar a unidade para bebés para um local diferente, certificando-se que de que não fica a mais de 1,5 metros do bebé. Em alternativa, reponha o seu router Wi-Fi.
Utilize um repetidor Wi-Fi para obter um sinal mais forte. Utilize o mesmo SSID (o nome da rede) e a mesma palavra-passe para o router e o repetidor.
Utilize a mesma rede Wi-Fi para o dispositivo inteligente (telemóvel) e para o intercomunicador.
Verifique o LED na unidade para bebés. Se ficar intermitente a vermelho (durante o emparelhamento da aplicação e da unidade para bebés), o SSID introduzido ou a palavra-passe de Wi-Fi estão errados. Repita o processo de configuração com a palavra-passe correta.
Se o LED na unidade para bebés ficar vermelho fixo, o intercomunicador está ligado ao router Wi-Fi, mas não à internet. Verifique se tem acesso à internet utilizando outras aplicações como o YouTube, Facebook, etc. Se as restantes aplicações não responderem, corrija o acesso à internet. Se tem acesso à internet, o servidor poderá estar temporariamente indisponível. Aguarde 30 minutos e, em seguida, repita o processo de configuração.
Certifique-se de que os restantes dispositivos não interferem com o intercomunicador. Dispositivos como microondas, computadores portáteis, etc., podem interferir com o sinal Wi-Fi. Experimente uma localização diferente ou aumente a distância entre esses dispositivos e o seu intercomunicador.
Segure o seu dispositivo inteligente com o código QR a uma distância adequada da câmara no intercomunicador. Deve manter uma distância de 5 a 15 centímetros.
Se a câmara continuar a não conseguir ler o código QR, certifique-se de que existe luz suficiente na divisão. Verifique o brilho do visor e altere-o, se necessário.
Se o modo noturno estiver ativado, desligue-o, ajuste o brilho do visor e tente novamente.
Quando o intercomunicador lê o código QR, é emitido um som de confirmação e o LED da unidade para bebés fica branco.
O LED branco indica que a unidade para bebés está ligada ao router Wi-Fi. O intercomunicador está pronto para se ligar à aplicação.
O LED verde indica que a unidade está pronta para ser ligada à unidade dos pais.
Talvez já existam três pessoas a monitorizar o seu bebé. A aplicação permite a monitorização por três pessoas/utilizadores em simultâneo. Se tiver direitos de administrador, pode remover o acesso de um dos convidados para poder efetuar a monitorização.
Tenha em atenção que, para o intercomunicador para bebé ligado Premium da Philips Avent (SCD971, SCD973), os dados de sono serão eliminados durante a reposição. Se pretender ver os dados após a reposição, efetue capturas de ecrã a partir da aplicação antes de repor.
Para reiniciar, siga os passos abaixo:
Na unidade dos pais, prima o botão de modo e o botão de resposta em tempo real em simultâneo durante cerca de 10 segundos.
Quando a mensagem no ecrã solicitar confirmação, toque em Continuar.
Tem de premir o botão ligar/desligar durante, pelo menos, 10 segundos. O LED fica intermitente a verde e laranja. A reposição de fábrica termina quando o LED fica verde fixo.
Tem de atualizar todas as definições, incluindo o SSID do router Wi-Fi ligado (o nome da rede), a palavra-passe e os utilizadores da aplicação.
Pode agora voltar a emparelhar o intercomunicador com a aplicação.
Continua a ter problemas na configuração do intercomunicador Philips Avent Connected? Se nenhuma destas sugestões ajudar, contacte-nos.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:SCD951/26 , SCD953/26 , SCD971/26 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›