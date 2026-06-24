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Assistência Philips

Como substituir as baterias do meu aspirador sem cabo Philips

Para saber se e como substituir as baterias do seu aspirador sem cabo Philips, verifique o tubo do seu aparelho para ver qual é o modelo e leia o nosso artigo abaixo.
 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: XC8049/01 , FC6802/01 , FC6901/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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