Como substituir as baterias do meu aspirador sem cabo Philips
Para saber se e como substituir as baterias do seu aspirador sem cabo Philips, verifique o tubo do seu aparelho para ver qual é o modelo e leia o nosso artigo abaixo.
Se tiver um aspirador SpeedPro ou SpeedPro Max (verifique se algum destes nomes está impresso no tubo), pode substituir a bateria num centro de assistência Philips ou através do nosso serviço de apoio ao cliente. Para obter assistência adicional, contacte-nos em www.philips.com/support.
Se tiver um aspirador sem cabo das séries 8000, 7000 ou 3000 (as palavras "SpeedPro" ou "SpeedPro Max" não são mencionadas no tubo), pode retirar a bateria recarregável do aparelho e comprar uma nova no nosso website procurando por XV1797 para as séries 8000 e 7000 ou por XV1633/01 para a série 3000 na janela de pesquisa. Para o aspirador sem cabo da série 2000, não é possível adquirir uma nova bateria online. Caso necessite de assistência adicional, contacte-nos em www.philips.com/support.
Antes de retirar a bateria, certifique-se de que o aparelho está desligado da tomada elétrica e de que a bateria está completamente descarregada. Tome todas as precauções de segurança necessárias ao eliminar baterias. Para retirar a bateria recarregável, siga as instruções abaixo.
Desligue o aparelho da tomada elétrica e deixe-o trabalhar até o motor parar.
Prima o botão de desbloqueio e retire a bateria do aparelho.
As soluções acima foram úteis? Caso não tenham sido, contacte-nos se necessitar de assistência adicional em www.philips.com/support.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:XC8049/01 , FC6802/01 , FC6901/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›