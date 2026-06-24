Como substituir as baterias do meu aspirador sem cabo Philips

Se tiver um aspirador SpeedPro ou SpeedPro Max (verifique se algum destes nomes está impresso no tubo), pode substituir a bateria num centro de assistência Philips ou através do nosso serviço de apoio ao cliente. Para obter assistência adicional, contacte-nos em www.philips.com/support .

Se tiver um aspirador sem cabo das séries 8000, 7000 ou 3000 (as palavras "SpeedPro" ou "SpeedPro Max" não são mencionadas no tubo), pode retirar a bateria recarregável do aparelho e comprar uma nova no nosso website procurando por XV1797 para as séries 8000 e 7000 ou por XV1633/01 para a série 3000 na janela de pesquisa. Para o aspirador sem cabo da série 2000, não é possível adquirir uma nova bateria online. Caso necessite de assistência adicional, contacte-nos em www.philips.com/support.

Antes de retirar a bateria, certifique-se de que o aparelho está desligado da tomada elétrica e de que a bateria está completamente descarregada. Tome todas as precauções de segurança necessárias ao eliminar baterias.

Para retirar a bateria recarregável, siga as instruções abaixo.

Desligue o aparelho da tomada elétrica e deixe-o trabalhar até o motor parar. Prima o botão de desbloqueio e retire a bateria do aparelho.