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Assistência Philips

Como utilizar o menu do aspirador sem cabo Philips 7000/8000

Para saber o que pode fazer através do menu exibido no seu aspirador sem cabo Philips 7000 ou 8000, assista ao vídeo abaixo (0:00-1:03). Nota: O título do vídeo menciona a série 8000, mas aplica-se igualmente à série 7000, uma vez que as duas têm o mesmo menu.
 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: XC8049/01.

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