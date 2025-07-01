Assistência Philips Como utilizar o menu do aspirador sem cabo Philips 7000/8000

Para saber o que pode fazer através do menu exibido no seu aspirador sem cabo Philips 7000 ou 8000, assista ao vídeo abaixo (0:00-1:03). Nota: O título do vídeo menciona a série 8000, mas aplica-se igualmente à série 7000, uma vez que as duas têm o mesmo menu.

