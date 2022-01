O aspirador sem cabo Philips demora cerca de 5 horas a carregar totalmente quando está completamente descarregado.



Não precisa de parar o carregamento do aspirador sem cabo Philips quando a bateria estiver carregada. Pode continuar a carregá-lo pelo tempo que desejar que não terá quaisquer efeitos negativos. O tipo de bateria no aparelho permite carregar permanentemente sem prejudicar a qualidade, durabilidade ou vida útil geral da bateria.



Se não utilizar o aparelho durante um longo período de tempo (> 1 mês), carregue o aparelho até 50% (metade) e desligue-o da corrente antes de o guardar. Não recomendamos guardar o aparelho com a bateria descarregada porque isto pode provocar danos irreversíveis na bateria.