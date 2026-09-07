Como esterilizar a chupeta Philips Avent?

Pode esterilizar as chupetas Avent Ultra Start, Ultra Soft e Ultra Air no micro-ondas, utilizando o estojo de transporte fornecido com a chupeta.

Siga as instruções abaixo:

Enxague as chupetas em água fria da torneira. Adicione 25 ml de água ao estojo de transporte. Coloque as chupetas no estojo e feche a tampa. Coloque o estojo no micro-ondas. Ligue o micro-ondas durante três minutos entre 700 W e 1000 W. Deixe o estojo arrefecer durante cinco minutos. Esvazie a água do estojo.

Não é possível esterilizar outras chupetas Avent além das Ultra Start, Ultra Soft e Ultra Air (por exemplo, Classic ou Freeflow) no estojo de transporte. As chupetas Classic e Freeflow podem ficar danificadas se forem esterilizadas no estojo.