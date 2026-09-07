ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Página inicial de assistência

Assistência Philips

Como esterilizar a chupeta Philips Avent?

Pode esterilizar uma chupeta Avent fervendo-a em água ou utilizando um micro-ondas. Descubra como fazê-lo abaixo.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF087/17 , SCF087/13 , SCF091/40 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas mais frequentes

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).

Procura outra coisa?

Descubra todas as opções de assistência Philips

Página inicial de assistência