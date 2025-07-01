Assistência Philips Como altero as regulações de velocidade da minha depiladora Philips?

Existem duas opções de regulação de velocidade disponíveis. Pode selecionar a regulação de velocidade baixa ou alta premindo o botão ligar/desligar ou deslizando o botão de regulação de velocidade deslizante para cima.



Se premir uma vez o botão ligar/desligar, a depiladora Philips inicia com uma regulação de velocidade alta (regulação II). Se premir novamente o botão ligar/desligar, a regulação de velocidade muda para uma velocidade baixa (regulação I). Quando prime o botão ligar/desligar pela terceira vez, a sua depiladora desliga-se.

Depiladoras das séries 2000 e 4000 A depiladora está equipada com duas regulações de velocidade. Ao utilizar a cabeça de corte, existe apenas uma regulação de velocidade disponível. Esta regulação é a mais indicada para barbear. Depiladoras das séries 8000, 9000 e 9900 Quando prime o botão ligar/desligar, a depiladora começa a funcionar na velocidade mais alta. Se premir novamente o botão ligar/desligar, a depiladora começa a funcionar na velocidade mais baixa. Utilize a velocidade mais baixa para zonas com poucos pelos, zonas difíceis de alcançar e zonas com ossos próximos da superfície da pele, como os tornozelos e os joelhos.