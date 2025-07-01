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Assistência Philips

Como altero as regulações de velocidade da minha depiladora Philips?

Existem duas opções de regulação de velocidade disponíveis. Pode selecionar a regulação de velocidade baixa ou alta premindo o botão ligar/desligar ou deslizando o botão de regulação de velocidade deslizante para cima. 

Se premir uma vez o botão ligar/desligar, a depiladora Philips inicia com uma regulação de velocidade alta (regulação II). Se premir novamente o botão ligar/desligar, a regulação de velocidade muda para uma velocidade baixa (regulação I). Quando prime o botão ligar/desligar pela terceira vez, a sua depiladora desliga-se.

Como altero as regulações de velocidade da minha depiladora Philips?

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRE708/00 , BRE719/00 , BRE738/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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