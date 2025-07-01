Assistência Philips Como retiro o cesto da Philips Airfryer do recipiente?

Para retirar o cesto do recipiente da Philips Airfryer, proceda da seguinte forma:

Deslize a tampa transparente para aceder ao botão de desencaixe. Prima o botão de desencaixe e, em simultâneo, retire o cesto da Philips Airfryer.