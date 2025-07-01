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Assistência Philips

Como retiro o cesto da Philips Airfryer do recipiente?

Para retirar o cesto do recipiente da Philips Airfryer, proceda da seguinte forma:

  1. Deslize a tampa transparente para aceder ao botão de desencaixe.
  2. Prima o botão de desencaixe e, em simultâneo, retire o cesto da Philips Airfryer. 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: NA332/00 , HD9270/66 , HD9285/93 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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