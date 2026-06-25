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Assistência Philips

Tenho de retirar a tampa de borracha do recipiente da Philips Airfryer?

Não, não tem de a retirar, uma vez que ajuda a manter o cesto da Airfryer Philips no devido lugar. Caso a tenha perdido, pode encomendá-la através da loja online da Philips ou entrar em contacto com o centro de assistência local.

Tenho de retirar a tampa de borracha do recipiente da Philips Airfryer?

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: NA332/00 , HD9270/66 , HD9285/93 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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