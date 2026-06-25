Assistência Philips Tenho de retirar a tampa de borracha do recipiente da Philips Airfryer?

Não, não tem de a retirar, uma vez que ajuda a manter o cesto da Airfryer Philips no devido lugar. Caso a tenha perdido, pode encomendá-la através da loja online da Philips ou entrar em contacto com o centro de assistência local.

Como introduzir a tampa de borracha caso esta se desencaixe: Introduza a tampa de borracha na parte superior do recipiente com a ponta virada para o orifício. Com uma mão, puxe a ponta pela parte de trás, enquanto empurra por cima com a outra mão até a ponta em forma de cone estar totalmente inserida no orifício. Veja também o vídeo abaixo: Veja também o vídeo abaixo: