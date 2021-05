Que tipo de forma para bolos posso utilizar na Philips Airfryer?

Tipos de formas que podem ser utilizadas na Philips Airfryer

Pode utilizar na Airfryer qualquer prato ou forma que possa ir ao forno, independente de ser em vidro, cerâmica, metal ou silicone. Também pode utilizar formas em silicone ou papel para preparar cupcakes, queques ou pequenos gratinados.



Nota:



* A forma deve deixar algum espaço livre de ambos os lados quando a coloca no cesto para assegurar que o fluxo de ar pode circular à sua volta.



* Nunca coloque a assadeira diretamente no recipiente, pois isto elimina o fluxo de ar no recipiente e apenas a camada superior de alimentos é aquecida. Coloque sempre a assadeira no cesto.



* Utilize sempre luvas para forno ao manusear as formas. As formas e o cesto da Philips Airfryer aquecem muito.