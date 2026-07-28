ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Página inicial de assistência

Assistência Philips

Que tipo de forma para bolos posso utilizar na Philips Airfryer?

Para descobrir quais são os acessórios de pastelaria compatíveis com o modelo da sua Airfryer, leia o artigo abaixo.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: NA332/00 , HD9270/66 , HD9257/80 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas mais frequentes

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).

Procura outra coisa?

Descubra todas as opções de assistência Philips

Página inicial de assistência