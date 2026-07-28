Que tipo de forma para bolos posso utilizar na Philips Airfryer?

A forma deve deixar algum espaço livre de ambos os lados quando a coloca no cesto para assegurar que o fluxo de ar pode circular à sua volta.

Coloque sempre a assadeira no cesto.

Nunca coloque a assadeira diretamente no recipiente, pois isto elimina o fluxo de ar no recipiente e apenas a camada superior de alimentos é aquecida.

Utilize sempre luvas para forno ao manusear as formas. As formas e o cesto da Philips Airfryer aquecem muito.

Consulte os tamanhos máximos das formas que podem ser utilizados na Airfryer abaixo (veja também a imagem de visão geral):



Airfryer, tamanho L (compacto)

Modelos: HD9100, HD9200, HD9216 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749

Tamanho máximo: 17 x 16 cm nos rebordos exteriores

Diâmetro máximo: 16 cm

Altura máxima: 6 cm



Airfryer, tamanho XL com janela

Modelo: HD9257

Tamanho máximo: 19 x 18 cm nos rebordos exteriores

Diâmetro máximo: 18 cm

Altura máxima: 7 cm



Airfryer, tamanho XL

Modelos: HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280

Tamanho máximo: 20 x 19 cm nos rebordos exteriores

Diâmetro máximo de 19 cm

Altura máxima: 7 cm



Airfryer, tamanho XXL

Modelos: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870

Tamanho máximo: 21 x 20 cm nos rebordos exteriores

Diâmetro máximo de 20 cm

Altura máxima: 9 cm



Airfryer, tamanho XXL Combi

Modelos: HD9875, HD9880

Tamanho máximo: 22 x 22 cm nos rebordos exteriores

Diâmetro máximo: 25 cm

Altura máxima: 9 cm/3,6 polegadas