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Assistência Philips

Por que tenho de agitar os alimentos na Philips Airfryer?

Agitar os alimentos no cesto da Philips Airfryer garante que o ar circula à volta dos mesmos quando estes têm várias camadas. Desta forma, também pode verificar a cor e o progresso da preparação dos alimentos para obter resultados mais uniformes.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: NA332/00 , NA352/00 , HD9270/66 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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