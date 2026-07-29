Assistência Philips Por que tenho de agitar os alimentos na Philips Airfryer?

Agitar os alimentos no cesto da Philips Airfryer garante que o ar circula à volta dos mesmos quando estes têm várias camadas. Desta forma, também pode verificar a cor e o progresso da preparação dos alimentos para obter resultados mais uniformes.

Que alimentos preciso de agitar e com que frequência devo fazê-lo? Os ingredientes que são fritos com ar quente em várias camadas precisam de ser agitados (misturados ou virados) durante a preparação para garantir resultados uniformes.



Alguns exemplos de tipos de alimentos que recomendamos agitar: batatas fritas

salgadinhos à base de batata

nuggets de frango

asas de frango

Nota: Os alimentos frágeis não devem ser fritos com ar quente em várias camadas, pois se os agitar, estes serão danificados.

Quando o cesto estiver cheio com a quantidade máxima recomendada de batatas fritas congeladas, agite-o 3 a 4 vezes, no mínimo, para que os alimentos sejam todos preparados uniformemente.

Quanto mais alimentos colocar na Airfryer, mais vezes terá de agitar os alimentos. Como devo agitar os alimentos? Para agitar os ingredientes, retire o cesto do aparelho (e/ou do recipiente, se disponível) e agite o cesto sobre o lava-loiça. Em seguida, coloque o cesto no recipiente e volte a colocá-lo no aparelho.



Certifique-se de que os alimentos são bem misturados enquanto agita (as camadas inferiores devem ficar na parte superior e vice-versa) para obter resultados uniformes. Lembrete para agitar HD9285, HD9860-HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351 e NA352 apenas As informações abaixo aplicam-se apenas aos modelos HD9285, HD9860-HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351 e NA352.



Ao preparar alimentos com as predefinições, programas de preparação automática ou programas de chefe inteligentes (dependendo do modelo da Airfryer), alguns modelos Airfryer emitem um sinal sonoro para notificar o utilizador de que é necessário agitar os alimentos. Pode encontrar mais informações sobre esta funcionalidade no manual do utilizador, que também está disponível para consulta e transferência em www.philips.com/support. Pode encontrar o número de modelo da sua Airfryer na etiqueta colada na parte inferior do aparelho.





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