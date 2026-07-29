Que tipo de comida posso preparar na Philips Airfryer?

Com a Philips Airfryer, pode fritar, assar, grelhar, cozer, torrar e muito mais. Para uma comodidade máxima, pode cozinhar alimentos congelados e aquecer novamente a comida que já preparou. Consulte as informações abaixo para saber mais:



Pratos de carne e peixe: Pratos de frango, carne de vaca e peixe, e a maioria dos pratos que normalmente são fritos, grelhados ou assados ficarão deliciosos quando preparados na Philips Airfryer. Além disso, pode preparar alimentos panados na Philips Airfryer com um pouco de óleo adicionado ao preparado caseiro para panar.



Legumes: Todos os legumes que podem ser grelhados (como curgete, espigas de milho ou pimentos) podem ser preparados na Philips Airfryer.



Alimentos congelados: Pode preparar congelados na Philips Airfryer tal como são fornecidos. Não é necessário descongelar ingredientes congelados antes de os preparar no aparelho. Os ingredientes congelados exigem um tempo de preparação um pouco mais longo, mas isto não influenciará o resultado final. O controlo de temperatura permite-lhe selecionar a melhor definição para cada ingrediente.



Petiscos: Pode confecionar bolos, tartes e queques, assim como pão ou pizza caseira na Philips Airfryer.



Nota:

pode preparar guisados, como lasanha, ao utilizar uma assadeira que caiba no cesto da Airfryer.

Sobras, como fatias de pizza ou pãezinhos do dia anterior, podem perfeitamente ser reaquecidas e ficarão estaladiças novamente.