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Assistência Philips

Que tipo de comida posso preparar na Philips Airfryer?

A Philips Airfryer é um aparelho versátil que lhe permite cozinhar uma enorme variedade de ingredientes e preparar pratos saborosos. Para saber que tipos de alimentos pode cozinhar com a Philips Airfryer, leia o nosso artigo abaixo.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: NA332/00 , NA220/00 , NA231/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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