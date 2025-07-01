Assistência Philips Quais batatas congeladas posso preparar na Airfryer?

Pode preparar todos os tipos de batatas fritas congeladas na sua Philips Airfryer, como batatas fritas para o forno, batatas fritas para fritar ou batatas fritas especiais para a Airfryer. Para encontrar as definições e sugestões para cozinhar as suas batatas fritas, pode consultar a aplicação HomeID (www.home.id/app) e o manual do utilizador.