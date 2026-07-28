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Onde posso encontrar receitas para a minha Airfryer da Philips?

Pode preparar pratos deliciosos com a sua Philips Airfryer. Existem várias formas de encontrar novas receitas que pode preparar com a sua Philips Airfryer. Pode encontrar receitas inspiradoras para a sua Philips Airfryer nos seguintes locais: 1. Na aplicação HomeID disponível para iOS e Android. Visite www.home.id/app para obter mais informações sobre a aplicação HomeID.
2. Deixe-se inspirar por receitas fáceis para a Airfryer transferindo o folheto de receitas da Philips Airfryer. Clique aqui para iniciar a transferência. (Nota: o tamanho do ficheiro é de 32 MB; a transferência pode demorar alguns minutos)
3. Ao procurar receitas para a Philips Airfryer na Internet.

Onde posso encontrar receitas para a minha Airfryer da Philips?

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: NA230/00 , NA221/00 , NA220/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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