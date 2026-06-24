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Como montar a bomba tira-leite manual Philips Avent?

Este artigo está relacionado com as bombas tira-leite Philips Avent apresentadas abaixo. 
 
Para montar a sua bomba tira-leite manual Philips Avent, siga os passos fornecidos.

Nota: Certifique-se de que limpou e desinfetou as peças da bomba tira-leite que entram em contacto com leite materno antes da utilização.

Como montar a bomba tira-leite manual Philips Avent?

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF430/01 , SCF430/10 , SCF430/16 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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