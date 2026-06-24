Assistência Philips Como montar a bomba tira-leite manual Philips Avent?

Este artigo está relacionado com as bombas tira-leite Philips Avent apresentadas abaixo.



Para montar a sua bomba tira-leite manual Philips Avent, siga os passos fornecidos.



Nota: Certifique-se de que limpou e desinfetou as peças da bomba tira-leite que entram em contacto com leite materno antes da utilização.

Montar a bomba tira-leite manual Insira a válvula (branca) no corpo da bomba a partir de baixo. Empurre a válvula o máximo possível (Figura 1). Rode o corpo da bomba para a direita, apertando-o no biberão até este estar fixo firmemente (Figura 2). Insira a haste no diafragma em silicone. Certifique-se de que a haste é empurrada até à extremidade (Figura 3). Insira o diafragma em silicone no corpo da bomba a partir de cima. Assegure-se de que este encaixa firmemente à volta do rebordo, pressionando com os dedos para assegurar uma aderência perfeita (Figura 4). Encaixe a pega no diafragma com a haste, prendendo o orifício da pega na extremidade da haste. Pressione a pega sobre o corpo da bomba até esta encaixar na posição correta com um estalido (Figura 5). Coloque a almofada no corpo da bomba e certifique-se de que o rebordo cobre o mesmo. Empurre a parte interior da almofada para dentro do funil contra a linha indicada com uma seta e certifique-se de que as extremidades da almofada estão devidamente vedadas à volta do corpo da bomba (Figura 6). Apenas para a bomba tira-leite manual Essential SCF417: Pressione o centro das secções em pétala para retirar algum eventual ar retido.