Como montar a bomba tira-leite manual Philips Avent?
Este artigo está relacionado com as bombas tira-leite Philips Avent apresentadas abaixo.
Para montar a sua bomba tira-leite manual Philips Avent, siga os passos fornecidos.
Nota: Certifique-se de que limpou e desinfetou as peças da bomba tira-leite que entram em contacto com leite materno antes da utilização.
Insira a válvula (branca) no corpo da bomba a partir de baixo. Empurre a válvula o máximo possível (Figura 1).
Rode o corpo da bomba para a direita, apertando-o no biberão até este estar fixo firmemente (Figura 2).
Insira a haste no diafragma em silicone. Certifique-se de que a haste é empurrada até à extremidade (Figura 3).
Insira o diafragma em silicone no corpo da bomba a partir de cima. Assegure-se de que este encaixa firmemente à volta do rebordo, pressionando com os dedos para assegurar uma aderência perfeita (Figura 4).
Encaixe a pega no diafragma com a haste, prendendo o orifício da pega na extremidade da haste. Pressione a pega sobre o corpo da bomba até esta encaixar na posição correta com um estalido (Figura 5).
Coloque a almofada no corpo da bomba e certifique-se de que o rebordo cobre o mesmo. Empurre a parte interior da almofada para dentro do funil contra a linha indicada com uma seta e certifique-se de que as extremidades da almofada estão devidamente vedadas à volta do corpo da bomba (Figura 6). Apenas para a bomba tira-leite manual Essential SCF417: Pressione o centro das secções em pétala para retirar algum eventual ar retido.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:SCF430/01 , SCF430/10 , SCF430/16 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›