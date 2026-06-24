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Como utilizar a minha bomba tira-leite manual Philips Avent?

Se não tiver a certeza sobre como utilizar a sua bomba tira-leite manual Philips Avent, consulte as nossas instruções abaixo.

Desmonte, limpe e desinfete todas as peças antes de utilizar a bomba tira-leite pela primeira vez e após cada utilização.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF430/01 , SCF430/10 , SCF430/16 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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