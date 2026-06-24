Como utilizar a minha bomba tira-leite manual Philips Avent?
Se não tiver a certeza sobre como utilizar a sua bomba tira-leite manual Philips Avent, consulte as nossas instruções abaixo.
Desmonte, limpe e desinfete todas as peças antes de utilizar a bomba tira-leite pela primeira vez e após cada utilização.
Nota: Utilize sempre a bomba tira-leite com a almofada.
Lave bem as mãos com água e sabão e certifique-se de que o seu peito está limpo.
Pressione o corpo da bomba montado contra o seu peito. Assegure-se de que o mamilo está centrado para que a almofada crie uma aderência de vácuo.
Comece a pressionar suavemente a pega até sentir a sucção no peito (consulte a imagem abaixo). Em seguida, deixe a pega voltar à posição de descanso. Repita este passo rapidamente 5 ou 6 vezes para iniciar o reflexo de "ejeção".
Nota: Não é necessário pressionar totalmente a pega. Pressione-a até ficar confortável para si. Mesmo que não esteja a utilizar toda a sucção que a bomba consegue gerar, o seu leite começará a fluir em breve.
Quando o leite começar a fluir, adote um ritmo mais lento pressionando a pega e mantendo-a pressionada durante um momento antes de a deixar voltar à posição de descanso. Continue com este ritmo enquanto o leite está a fluir. Se a sua mão ficar cansada, tente utilizar a outra mão ou bombeie o outro peito.
Nota: Não se preocupe se o seu leite não começar a fluir de imediato. Descontraia e continue a utilizar a bomba. O reposicionamento ocasional da bomba tira-leite no peito pode ajudar a estimular o fluxo de leite.
Continue a bombear até sentir que o peito está vazio.
Quando terminar a extração, retire cuidadosamente a bomba tira-leite do peito e desenrosque o biberão do corpo da bomba. Limpe as outras peças utilizadas da bomba tira-leite.
Se continuar a ter problemas com a utilização da bomba tira-leite manual Philips Avent, contacte-nos para obter assistência adicional.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:SCF430/01 , SCF430/10 , SCF430/16 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›