Assistência Philips O que significam os símbolos na máquina de barbear Philips S9000?

Os modelos mais recentes da máquina de barbear Philips S9000 estão disponíveis em duas versões diferentes. Para verificar que versão possui, consulte a parte posterior da máquina de barbear para ver se tem os carateres /A ou /B, conforme ilustrado na imagem abaixo.



Nota: as imagens abaixo aplicam-se apenas aos modelos de máquinas de barbear S9000 mais recentes. Se possui um modelo S9000 mais antigo ou outra série de máquinas de barbear, aceda aos nossos restantes artigos.

Menu principal no modelo A (máquina de barbear desligada) Quando a máquina de barbear está desligada, pode utilizar o botão do menu principal (ícone com três pontos) para percorrer o menu. Consulte abaixo o significado dos ícones do menu: Bateria: o nível atual da bateria da sua máquina de barbear. Informações de movimento: a classificação das informações de movimento do seu último barbear. Bloqueio de viagem: indica se o bloqueio de viagem está ligado ou desligado. Para ligar ou desligar o bloqueio de viagem, mantenha premido o botão do menu durante 3 segundos. Emparelhamento de Bluetooth: este ícone indica o estado do emparelhamento de Bluetooth da máquina de barbear. Nota: os ícones acima mencionados apenas ficam visíveis quando a máquina de barbear se encontra desligada.

Menu principal no modelo A (máquina de barbear ligada) Quando a máquina de barbear está ligada, premir o botão do menu principal permite alternar entre as três definições do sensor Pressure Guard. Dependendo da definição escolhida, o anel luminoso da máquina de barbear fornece a informação de pressão total, pressão parcial ou de ausência de pressão. Informações pós-barbear no modelo A Se ativou as informações de movimento através da aplicação, a pega da máquina de barbear irá dar-lhe informações sobre o movimento e pressão depois de cada barbear. Consulte abaixo o significado dos ícones das informações pós-barbear: Foram efetuados movimentos circulares suficientes com a máquina de barbear e a pressão aplicada também foi a correta. Faça mais movimentos circulares durante o barbear. Aplicou pouca pressão (primeira imagem) ou demasiada pressão (segunda imagem) durante o barbear.

Nota: também pode obter informações sobre a pressão a partir do anel luminoso da sua máquina de barbear (se a opção estiver ativada). Pode encontrar informações mais detalhadas na aplicação. Modelo B Utilize o botão do menu principal (ícone com três pontos) para percorrer o menu. Consulte abaixo o significado dos ícones do menu: Bateria: o nível atual da bateria da sua máquina de barbear. Sensor de movimento: pode otimizar a experiência de barbear aplicando o movimento e a quantidade de pressão certos. Este item apresenta a classificação do último barbear em estrelas. Indica se a pressão e o movimento aplicados durante o barbear foram bons ou se podem ser melhorados. Nota: este menu é apresentado apenas depois de ativar esta funcionalidade nas definições da aplicação. Bloqueio de viagem: indica se o bloqueio de viagem está ligado ou desligado. Para ligar ou desligar o bloqueio de viagem, mantenha premido o botão do menu durante 3 segundos. Quando o bloqueio de viagem é ativado, o Bluetooth desliga-se automaticamente e a máquina de barbear entra no modo de poupança de energia. Anel luminoso: pode desativar ou reativar as informações do anel luminoso neste menu. Para o fazer, alterne entre os itens de menu premindo o botão de menu até chegar ao menu "Light on" (luz ligada) ou "Light off" (luz desligada) e mantenha premido o botão de menu durante 3 segundos até ver "Light off" (luz desligada) ou "Light on" (luz ligada) no visor. Bluetooth: aqui pode desemparelhar a máquina de barbear e o smartphone. Nota: o menu Bluetooth é apresentado apenas quando a máquina de barbear está emparelhada com o smartphone.

Nota: os ícones acima mencionados apenas ficam visíveis quando a máquina de barbear se encontra desligada. O que significam os símbolos de notificações e aviso na máquina de barbear Philips S9000? A pega da sua máquina de barbear pode apresentar um símbolo de notificação ou aviso. Consulte abaixo o significado de cada um destes símbolos, com números correspondentes aos ícones: Bateria fraca: a bateria da máquina de barbear tem pouca carga. Carregue a máquina de barbear. Memória quase cheia: o armazenamento de dados da máquina de barbear está quase cheio. Sincronize a máquina de barbear com a aplicação para não perder dados. Limpeza profunda: a unidade de corte está bastante suja. Limpe cuidadosamente a sua máquina de barbear, conforme indicado no manual do utilizador, antes de a utilizar novamente. Unidade de alimentação incorreta: a máquina de barbear está ligada a um cabo ou unidade de alimentação incorreto. Utilize o cabo ou a unidade de alimentação fornecido com a máquina de barbear Philips. Desligue da tomada antes da utilização: desligue a máquina de barbear da alimentação antes da utilização. Aviso de limpeza da Quick Clean Pod: efetue uma limpeza rápida da máquina de barbear com a Quick Clean Pod. Aviso de limpeza: lave a máquina de barbear em água corrente conforme indicado no manual do utilizador. Limpeza em curso: o processo de limpeza na Quick Clean Pod está em curso. O visor apresenta o tempo de limpeza restante em segundos. Limpeza interrompida: o ciclo de limpeza na Quick Clean Pod foi interrompido antes de chegar ao fim.