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O que significam os símbolos na máquina de barbear Philips S9000?

Os modelos mais recentes da máquina de barbear Philips S9000 estão disponíveis em duas versões diferentes. Para verificar que versão possui, consulte a parte posterior da máquina de barbear para ver se tem os carateres /A ou /B, conforme ilustrado na imagem abaixo.


Nota: as imagens abaixo aplicam-se apenas aos modelos de máquinas de barbear S9000 mais recentes. Se possui um modelo S9000 mais antigo ou outra série de máquinas de barbear, aceda aos nossos restantes artigos.

O que significam os símbolos na máquina de barbear Philips S9000?

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: S9980/54 , S9983/55 , S9975/55 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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