Posso sincronizar a aplicação Sonicare com a aplicação Apple Health?

Passo um:

Transfira a aplicação Sonicare da App Store da Apple e inicie a aplicação Sonicare.



Passo dois:

Conclua os passos para utilizar a aplicação Sonicare e ligue a sua escova de dentes.



Passo três:

Na aplicação Sonicare, toque no ícone ... no canto inferior direito do ecrã principal

Toque na secção Definições

Toque na secção Definições da Apple Health

Siga as instruções "Estabelecer ligação com a Apple Health" nesta página

É necessária uma escova de dentes Sonicare ligada e uma utilização contínua da aplicação Sonicare iOS para sincronizar continuamente com a aplicação Apple Health.