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Assistência Philips

Posso sincronizar a aplicação Sonicare com a aplicação Apple Health?

Sim, a partir da versão 10.5.0, a aplicação Sonicare sincroniza com a aplicação Apple Health. 
 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX9918/89 , HX9992/31 , HX9911/88 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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