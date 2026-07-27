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Descontinuado

WhiteVisionlâmpada para faróis de automóveis

12336WHVB1

A segurança nunca foi tão atractiva
As lâmpadas WhiteVision da Philips criam um aspeto intenso de xénon branco nos faróis do automóvel para a melhor experiência de condução à noite. A luminosidade com 60% de luz mais branca torna-as a combinação ideal de estilo e segurança.
Ver todos os benefícios

Efeito intenso de xénon branco

A segurança nunca foi tão atractiva

  • Tipo de lâmpada: H3

  • Embalagem: 1

  • 12 V, 55 W

  • Estilo

100% legal para circulação, 100% de luz branca intensa

A WhiteVision possui a certificação ECE e é a primeira luz branca intensa legal para circulação. Esta proporciona-lhe a melhor visibilidade sem comprometer a segurança devido a encandeamentos do carro à sua frente.

Uma excelente experiência de condução com um efeito de xénon branco intenso

Superando o desempenho de qualquer lâmpada para automóvel azul no mercado, as lâmpadas para faróis WhiteVision da Philips são a escolha certa para os condutores que pretendem conduzir com estilo sem comprometer a segurança. Com uma temperatura de cor elevada e um elegante casquilho branco, a WhiteVision é a melhor atualização para os seus faróis. A tecnologia de revestimento patenteada de 3.ª geração da Philips é uma obra de arte evolutiva, tornando a WhiteVision no primeiro farol com uma luz verdadeiramente branca.

A melhor vida útil da sua classe para conforto de condução prolongado

As lâmpadas para faróis Philips WhiteVision (disponíveis em H1, H3, H4, H7, T4W e W5W) foram concebidas para durar. Estas oferecem-lhe uma vida útil longa e fiável de até 450 horas*. Isto é significativamente maior do que o oferecido pela concorrência. Resultam em menos substituições e uma melhor relação qualidade/preço. (*H4 e H7 testadas com voltagem padrão de 13,2 V)

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. Em comparação com lâmpadas de halogéneo convencionais

  2. A aplicação varia dependendo do tipo de lâmpada