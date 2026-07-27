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Descontinuado
12336WHVB1
Tipo de lâmpada: H3
Embalagem: 1
12 V, 55 W
Estilo
A WhiteVision possui a certificação ECE e é a primeira luz branca intensa legal para circulação. Esta proporciona-lhe a melhor visibilidade sem comprometer a segurança devido a encandeamentos do carro à sua frente.
Superando o desempenho de qualquer lâmpada para automóvel azul no mercado, as lâmpadas para faróis WhiteVision da Philips são a escolha certa para os condutores que pretendem conduzir com estilo sem comprometer a segurança. Com uma temperatura de cor elevada e um elegante casquilho branco, a WhiteVision é a melhor atualização para os seus faróis. A tecnologia de revestimento patenteada de 3.ª geração da Philips é uma obra de arte evolutiva, tornando a WhiteVision no primeiro farol com uma luz verdadeiramente branca.
As lâmpadas para faróis Philips WhiteVision (disponíveis em H1, H3, H4, H7, T4W e W5W) foram concebidas para durar. Estas oferecem-lhe uma vida útil longa e fiável de até 450 horas*. Isto é significativamente maior do que o oferecido pela concorrência. Resultam em menos substituições e uma melhor relação qualidade/preço. (*H4 e H7 testadas com voltagem padrão de 13,2 V)
Críticas
Em comparação com lâmpadas de halogéneo convencionais
A aplicação varia dependendo do tipo de lâmpada