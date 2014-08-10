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Descontinuado

ColorVisionLâmpada verde para faróis de automóveis

12342CVPGS2

4

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Mudar de estilo com luz

O ColorVision dá um toque de cor aos faróis do seu automóvel com azul, verde, amarelo ou roxo. Estas inovadoras lâmpadas coloridas para automóvel são certificadas para circulação rodoviária, por isso pode personalizar o seu carro e continuar a projectar luz branca segura.

Ver todos os benefícios

Dê um toque de cor

Mudar de estilo com luz

  • Tipo de lâmpada: H4

  • Embalagem: 2

  • 12 V, 60/55 W

Uma nova tecnologia de revestimento transforma a luz num toque de cor

Uma nova tecnologia de revestimento transforma a luz num toque de cor

Graças a um revestimento especial nas lâmpadas, a Philips ColorVision adiciona um toque de cor que cumpre o regulamento europeu. Assim pode personalizar o seu veículo e continuar a projectar luz branca segura.

Disponível nos tipos de lâmpadas para automóveis mais populares: H4 e H7

Disponível nos tipos de lâmpadas para automóveis mais populares: H4 e H7

Para descobrir qual lâmpada Philips ColorVision é compatível com o seu automóvel, vá a www.philips.com/automotive

Dê cor às suas luzes em azul, verde, amarelo ou roxo

Dê cor às suas luzes em azul, verde, amarelo ou roxo

A Philips ColorVision permite dar um toque personalizado de cor aos faróis do seu automóvel. Escolha entre azul, verde, amarelo ou roxo e personalize o seu automóvel.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

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3
2
1

10/08/2014

Nederland

Nederland

heel apart produkt voor optimale veiligheid

heb de groene colorvision mogen testen. Het licht schijnt veel verder vooruit waardoor het zicht vooruit veel groter wordt! dus VEILIGER RIJDEN!!! alleen hiervoor moet je ze aanschaffen! heb voor de groene kleur gekozen maar dat zie je niet echt alleen van een grotere afstand. Verwacht dat de levensduur ook langer is. samen met de veiligheid rechtvaardigt dit de duurdere prijs. veiligheid is onbetaalbaar!!! uiteindelijk zeer tevreden over deze lampen!

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Esta avaliação foi feita para ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp

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16/07/2014

Nederland

Nederland

De ultieme toevoeging aan onze (groene) sportstrepen

We houden er van om onze auto (MINI Cabrio) te pimpen: sportvelgen, andere grille en custom groene dubbele sportstrepen. De groene autolampen zijn dus de ultieme toevoeging.

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