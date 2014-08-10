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Descontinuado
Mudar de estilo com luz
O ColorVision dá um toque de cor aos faróis do seu automóvel com azul, verde, amarelo ou roxo. Estas inovadoras lâmpadas coloridas para automóvel são certificadas para circulação rodoviária, por isso pode personalizar o seu carro e continuar a projectar luz branca segura.
Tipo de lâmpada: H4
Embalagem: 2
12 V, 60/55 W
Graças a um revestimento especial nas lâmpadas, a Philips ColorVision adiciona um toque de cor que cumpre o regulamento europeu. Assim pode personalizar o seu veículo e continuar a projectar luz branca segura.
Para descobrir qual lâmpada Philips ColorVision é compatível com o seu automóvel, vá a www.philips.com/automotive
A Philips ColorVision permite dar um toque personalizado de cor aos faróis do seu automóvel. Escolha entre azul, verde, amarelo ou roxo e personalize o seu automóvel.
4.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
franske54
10/08/2014
Nederland
heel apart produkt voor optimale veiligheid
heb de groene colorvision mogen testen. Het licht schijnt veel verder vooruit waardoor het zicht vooruit veel groter wordt! dus VEILIGER RIJDEN!!! alleen hiervoor moet je ze aanschaffen! heb voor de groene kleur gekozen maar dat zie je niet echt alleen van een grotere afstand. Verwacht dat de levensduur ook langer is. samen met de veiligheid rechtvaardigt dit de duurdere prijs. veiligheid is onbetaalbaar!!! uiteindelijk zeer tevreden over deze lampen!
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Esta avaliação foi feita para ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp
Sim, recomendo este produto
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MINIpoisonivy
16/07/2014
Nederland
De ultieme toevoeging aan onze (groene) sportstrepen
We houden er van om onze auto (MINI Cabrio) te pimpen: sportvelgen, andere grille en custom groene dubbele sportstrepen. De groene autolampen zijn dus de ultieme toevoeging.
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