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  • Barba de 3 dias com toda a simplicidade
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  • Barba de 3 dias com toda a simplicidade
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Descontinuado

Beardtrimmer series 3000Aparador de barba

BT3236/14

4.4
| (606) Críticas | 92% recomendam este produto
Barba de 3 dias com toda a simplicidade
Este aparador com o inovador sistema Lift & Trim levanta e captura os pelos encostados à pele para resultados de corte eficazes e uniformes. Deste modo, irá obter facilmente o look de barba de 3 dias, curta ou longa que procura.
Ver todos os benefícios

Sistema Lift & Trim para 30% menos passagens

Barba de 3 dias com toda a simplicidade

  • Regulações de precisão de 0,5 mm

  • Lâminas totalmente em metal

  • 60 min. autonomia sem cabo/1 h carreg.

  • Sistema Lift & Trim

Apara uniformemente e corta os pelos encostados à pele

Apara uniformemente e corta os pelos encostados à pele

Perfeito para uma barba curta, o aparador de barba Philips dispõe do nosso novo sistema Lift & Trim: um pente que levanta e guia os pelos para as lâminas para um aparar uniforme.

As lâminas são duplamente afiadas para um aparar mais rápido

As lâminas são duplamente afiadas para um aparar mais rápido

Este aparador foi desenvolvido com lâminas totalmente em metal, duplamente afiadas, que cortam mais pelos em cada passagem, permitindo um aparar mais rápido.

Lâminas suaves para uma pele macia

Lâminas suaves para uma pele macia

Concebidas para evitar arranhões e irritação, as lâminas têm pontas arredondadas para um contacto mais suave com a pele.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

606

Críticas

92%

recomendam este produto

21/07/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

The best trimmer

This product is match all my needs. I like it very much!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Beard Trimmer 3000 Series BT3620/15 Aparador de barba com lâminas de ponta arredondada

Date of Use 2026-07-02

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Beard Trimmer 3000 Series BT3620/15 Aparador de barba com lâminas de ponta arredondada

Date of Use 2026-07-02

12/12/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Para um aparar de barba perfeito

Equipamento perfeito para um aparar de barba devido à sua simplicidade. Os diversos níveis de lamina permitem a suavidade não deixando a barba escadeada. Quanto à duração da bateria, é uma mais valia porque em quase um ano de uso, apenas foi necessário efetuar dois carregamentos.

Pontos negativos

Não incluir escova de limpeza

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Aparador de barba

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Aparador de barba

21/12/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

É um bom produto.

O produto é muito bom. A lâmina tem um bom corte. Sem dúvida que recoomendo.

Pontos positivos

A lâmina corta muitíssimo bem.

Pontos negativos

Nenhuma

Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Aparador de barba

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