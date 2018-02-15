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Descontinuado

altifalante portátil sem fios

BT50A/00

4.2
| (14) Críticas | 90% recomendam este produto

Disponível em

Aqua
Aqua
Lima
Lima
Preto
Preto
Som amplo que cabe numa mão
Viva a vida com música transmitida sem fios de um altifalante compacto, redondo e fácil de transportar. As cores brilhantes ajudam-no a escolher o altifalante que se adapta melhor ao seu estilo, e a bateria recarregável incluída mantém a música a bombar durante o período que desejar, independentemente do local onde se encontra.
Ver todos os benefícios

Som amplo que cabe numa mão

  • Bluetooth®

  • Bateria recarregável

  • 2 W

Transmissão de música sem fios via Bluetooth

Transmissão de música sem fios via Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

Função anti-delimitação para música alto sem distorções

Função anti-delimitação para música alto sem distorções

A função antidelimitação permite-lhe reproduzir música a um volume mais alto mantendo a alta qualidade, mesmo quando a bateria está baixa. Este aceita uma variedade de sinais de entrada, de 300 mV a 1000 mV e mantém os seus altifalantes protegidos contra danos por distorção. Esta função integrada controla o sinal musical enquanto este passa pelo amplificador e mantém os picos dentro do alcance do amplificador, evitando a distorção de áudio causada pela delimitação, sem afectar a intensidade do som. A capacidade do altifalante portátil para reproduzir os picos musicais diminui conforme a carga da bateria desce, mas a função antidelimitação reduz os picos causados pela carga baixa, mantendo a música sem distorção.

Entrada de áudio para fácil ligação a quase todos os dispositivos electrónicos

Entrada de áudio para fácil ligação a quase todos os dispositivos electrónicos

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.2

de 5

14

Críticas

90%

recomendam este produto

3
2

15/02/2018

España

España

Alta calidad.

Me encantó el producto. Precio accesible por excelente fidelidad y calidad en el sonido. Lo recomiendo ampliamente

Esta avaliação foi feita para BT50L Parlante portátil inalámbrico

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18/01/2018

España

España

Un excelente altavoz

El producto lo adquirí en un supermercado por un buen precio, un precio por debajo de otras marcas de la competencia, y la verdad vale mucho la pena. Me ha sorprendido que a pesar de su tamaño tiene una potencia de sonido alta y emite muy bien los tonos bajos. Su conectividad con los dispositivos iOS, Android y SymbianOS es buena. Ademas, se carga rápidamente.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BT50A Parlante portátil inalámbrico

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BT50A Parlante portátil inalámbrico

14/04/2016

España

España

Comprador verificado

Excelente calidad/precio

No tengo ninguna queja de este producto, se oye muy bien y tiene un precio muy asequible. El único punto en contra es que no tiene un regulador de sonido integrado y hay que bajar el volumen desde el móvil u ordenador.

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