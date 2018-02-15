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Descontinuado
Bluetooth®
Bateria recarregável
2 W
O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.
A função antidelimitação permite-lhe reproduzir música a um volume mais alto mantendo a alta qualidade, mesmo quando a bateria está baixa. Este aceita uma variedade de sinais de entrada, de 300 mV a 1000 mV e mantém os seus altifalantes protegidos contra danos por distorção. Esta função integrada controla o sinal musical enquanto este passa pelo amplificador e mantém os picos dentro do alcance do amplificador, evitando a distorção de áudio causada pela delimitação, sem afectar a intensidade do som. A capacidade do altifalante portátil para reproduzir os picos musicais diminui conforme a carga da bateria desce, mas a função antidelimitação reduz os picos causados pela carga baixa, mantendo a música sem distorção.
4.2
de 5
14
Críticas
90%
recomendam este produto
omaree
15/02/2018
España
Alta calidad.
Me encantó el producto. Precio accesible por excelente fidelidad y calidad en el sonido. Lo recomiendo ampliamente
Esta avaliação foi feita para BT50L Parlante portátil inalámbrico
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ArdanHH
18/01/2018
España
Un excelente altavoz
El producto lo adquirí en un supermercado por un buen precio, un precio por debajo de otras marcas de la competencia, y la verdad vale mucho la pena. Me ha sorprendido que a pesar de su tamaño tiene una potencia de sonido alta y emite muy bien los tonos bajos. Su conectividad con los dispositivos iOS, Android y SymbianOS es buena. Ademas, se carga rápidamente.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BT50A Parlante portátil inalámbrico
Sim, recomendo este produto
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Ariga86
14/04/2016
España
Comprador verificado
Excelente calidad/precio
No tengo ninguna queja de este producto, se oye muy bien y tiene un precio muy asequible. El único punto en contra es que no tiene un regulador de sonido integrado y hay que bajar el volumen desde el móvil u ordenador.
Sim, recomendo este produto
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