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  • 2 cafés deliciosos de grãos frescos, com facilidade
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Descontinuado

Série 2200Máquinas de café expresso totalmente automáticas

EP2221/40

4.6
| (113) Críticas | 93% recomendam este produto
2 cafés deliciosos de grãos frescos, com facilidade
Desfrute do sabor delicioso e do aroma do café de grãos frescos, à temperatura ideal, graças ao nosso sistema de preparação inteligente. O acessório para espuma de leite clássico permite-lhe criar um cappuccino ou latte macchiato suave como seda com facilidade.
Ver todos os benefícios

Graças ao ecrã tátil intuitivo

2 cafés deliciosos de grãos frescos, com facilidade

  • 2 bebidas

  • Acessório p/ espuma de leite clássico

  • Preto Brilhante

  • Ecrã tátil

Espuma deliciosa graças ao acessório para espuma de leite

Espuma deliciosa graças ao acessório para espuma de leite

O acessório para espuma de leite clássico fornece vapor, permitindo que prepare facilmente espuma de leite suave e cremosa para o seu cappuccino. Para além disso, também é fácil de limpar, uma vez que possui apenas duas peças.

Seleção fácil do seu café com o ecrã tátil intuitivo

Seleção fácil do seu café com o ecrã tátil intuitivo

O irresistível sabor e aroma do café de grãos frescos está à distância de apenas um toque. O nosso visor tátil intuitivo permite-lhe selecionar facilmente o seu café preferido.

Ajuste a intensidade do aroma e a quantidade com My Coffee Choice

Ajuste a intensidade do aroma e a quantidade com My Coffee Choice

Ajuste a intensidade e a quantidade da sua bebida no menu My Coffee Choice. Escolha facilmente entre três definições diferentes de acordo com as suas preferências.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

113

Críticas

93%

recomendam este produto

2

16/08/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

máquina de café automática

Porque é excelente em todas as opções, fácil limpeza fácil manutenção.

Pontos positivos

O café é fresco e muito mais barato que as cápsulas assim como nos estabelecimentos de cafetaria.

Pontos negativos

A dificuldade de encontrar peças para substituição e agentes de manutenção em Portugal.

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Esta avaliação foi feita para Série 2200 EP2221/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

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21/06/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Máquina de café excelente tira um café cremoso

Gosto da variedade de cafés que tira e da cremosidade . O que gosto menos gasta muita água.

Pontos positivos

Variedade e café cremoso

Pontos negativos

Gasta muita água

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Esta avaliação foi feita para Série 2200 EP2221/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

Sim, recomendo este produto

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05/04/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Η TOP ΕΠΙΛΟΓΗ ! Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ !

ΤΕΛΕΙΟΣ ΚΑΦΕΣ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΡΚΑΣ ΚΑΦΕ), ΤΕΛΕΙΟ ΑΡΩΜΑ, ΤΕΛΕΙΑ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΦΗ, ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ, ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 4 ΔΙΠΛΟΥΣ ΚΑΦΕΔΕΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΣΤΟ 2ΜΗΝΟ. ΤΗ ΣΥΝΙΣΤΩ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ !

Pontos positivos

ΟΛΑ

Pontos negativos

ΤΙΠΟΤΑ

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Esta avaliação foi feita para Series 2200 EP2221/40 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso

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Avisos legais

  1. Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.

  2. Com base em 70-82 °C.

  3. não incluído no conteúdo da embalagem