Regista-te e recebe £10 de desconto
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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
2 bebidas
Acessório p/ espuma de leite clássico
Preto Brilhante
Ecrã tátil
O acessório para espuma de leite clássico fornece vapor, permitindo que prepare facilmente espuma de leite suave e cremosa para o seu cappuccino. Para além disso, também é fácil de limpar, uma vez que possui apenas duas peças.
O irresistível sabor e aroma do café de grãos frescos está à distância de apenas um toque. O nosso visor tátil intuitivo permite-lhe selecionar facilmente o seu café preferido.
Ajuste a intensidade e a quantidade da sua bebida no menu My Coffee Choice. Escolha facilmente entre três definições diferentes de acordo com as suas preferências.
4.6
de 5
113
Críticas
93%
recomendam este produto
16/08/2021
Portugal
Comprador verificado
máquina de café automática
Porque é excelente em todas as opções, fácil limpeza fácil manutenção.
Pontos positivos
O café é fresco e muito mais barato que as cápsulas assim como nos estabelecimentos de cafetaria.
Pontos negativos
A dificuldade de encontrar peças para substituição e agentes de manutenção em Portugal.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 2200 EP2221/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 2200 EP2221/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Coelhos
21/06/2021
Portugal
Comprador verificado
Máquina de café excelente tira um café cremoso
Gosto da variedade de cafés que tira e da cremosidade . O que gosto menos gasta muita água.
Pontos positivos
Variedade e café cremoso
Pontos negativos
Gasta muita água
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 2200 EP2221/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 2200 EP2221/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
DHMITRIS
05/04/2023
Ελλάδα
Η TOP ΕΠΙΛΟΓΗ ! Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ !
ΤΕΛΕΙΟΣ ΚΑΦΕΣ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΡΚΑΣ ΚΑΦΕ), ΤΕΛΕΙΟ ΑΡΩΜΑ, ΤΕΛΕΙΑ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΦΗ, ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ, ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 4 ΔΙΠΛΟΥΣ ΚΑΦΕΔΕΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΣΤΟ 2ΜΗΝΟ. ΤΗ ΣΥΝΙΣΤΩ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ !
Pontos positivos
ΟΛΑ
Pontos negativos
ΤΙΠΟΤΑ
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Series 2200 EP2221/40 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Series 2200 EP2221/40 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.
Com base em 70-82 °C.
não incluído no conteúdo da embalagem