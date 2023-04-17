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Descontinuado
3 bebidas
LatteGo
Preto mate
Ecrã tátil
O irresistível sabor e aroma do café de grãos frescos está à distância de apenas um toque. O nosso visor tátil intuitivo permite-lhe selecionar facilmente o seu café preferido.
O sistema de extração de aroma alcança, de forma inteligente, o equilíbrio perfeito entre temperatura de preparação e extração de aroma mantendo a temperatura da água entre 90 a 98 °C, enquanto regula o fluxo de água, para que possa desfrutar de um delicioso café.
Ajuste a intensidade e a quantidade da sua bebida no menu My Coffee Choice. Escolha facilmente entre três definições diferentes de acordo com as suas preferências.
4.6
de 5
16
Críticas
93%
recomendam este produto
Simarita
17/04/2023
Portugal
Comprador verificado
Uma máquina ótima e que tira um café maravilhoso
Fácil de programar e escolher o café. O café sai com uma espuma fina e muito saborosa. A opção latte é fantástica.
Pontos positivos
Café bom e rápido.
Pontos negativos
O preço e a dimensão.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 2200 EP2230/10 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 2200 EP2230/10 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Cartaxinha
02/12/2021
Portugal
Manhãs rápidas
Adoro a minha máquina de Café expresso, as minhas manhãs são rápidas e satisfatórias graças ao seu café e cappuccino perfeito. Tem a dosagem certa para a criançada ficar feliz com um bom cappuccino. Recomendo vivamente!
Pontos positivos
Café e cappuccino perfeitos
Pontos negativos
Depósito da água pequeno
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 2200 EP2230/10 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 2200 EP2230/10 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Vicolas
18/06/2021
Portugal
Comprador verificado
Este produto é excelente
Trabalha de forma sublime, tira um excelente café. Para quem tem maquina de cápsulas é uma diferença enorme em tudo
Pontos positivos
Facilidade de funcionamento, muito intuitivo.
Pontos negativos
Para mim é ter que lavar e lubrificar a parte interior.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 2200 EP2230/10 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 2200 EP2230/10 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Com base em testes de consumidores na Alemanha nos quais se comparou máquinas de café expresso totalmente automáticas de um só toque (café + leite) líderes de mercado (2018).
Com base em 70-82 °C.
Com base em 8 substituições do filtro, conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.
não incluído no conteúdo da embalagem