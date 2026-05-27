ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

Série 2200 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

Descontinuado

Assistência

Série 2200Máquinas de café expresso totalmente automáticas

EP2231/40

Série 2200 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

Descontinuado

Ir para loja

Iniciar sessão ou criar uma conta

Registe o seu produto

Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.

Registar agora

Manuais e documentação

EP2230 EP2231 EP2232 EP2235 EP2236 EP3241 EP3242 EP3243 EP3246 EP3249 Quick Start Guide

  • PDF ficheiro, 2.3 MB
  • 27 May 2026

EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)

  • PDF ficheiro, 207.8 kB
  • 31 July 2026

Perguntas mais frequentes

Peças e acessórios

Resolução de problemas

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).