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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
EP2231/40
3 bebidas
LatteGo
Preto Brilhante
Ecrã tátil
O irresistível sabor e aroma do café de grãos frescos está à distância de apenas um toque. O nosso visor tátil intuitivo permite-lhe selecionar facilmente o seu café preferido.
O sistema de extração de aroma alcança, de forma inteligente, o equilíbrio perfeito entre temperatura de preparação e extração de aroma mantendo a temperatura da água entre 90 a 98 °C, enquanto regula o fluxo de água, para que possa desfrutar de um delicioso café.
Ajuste a intensidade e a quantidade da sua bebida no menu My Coffee Choice. Escolha facilmente entre três definições diferentes de acordo com as suas preferências.
Críticas
Com base em testes de consumidores na Alemanha nos quais se comparou máquinas de café expresso totalmente automáticas de um só toque (café + leite) líderes de mercado (2018).
Com base em 70-82 °C.
Com base em 8 substituições do filtro, conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.
não incluído no conteúdo da embalagem