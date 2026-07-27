3 cafés deliciosos de grãos frescos, mais fácil do que nunca

Prepare facilmente diferentes bebidas com café como expresso, café longo e Cappuccino ao tocar num único botão. O acessório LatteGo termina as diferentes bebidas com leite com uma camada de espuma suave e cremosa, é fácil de montar e pode ser limpo em apenas 15 segundos*.