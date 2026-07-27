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  • 3 cafés deliciosos de grãos frescos, mais fácil do que nunca
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Descontinuado

Série 2200Máquinas de café expresso totalmente automáticas

EP2231/40

3 cafés deliciosos de grãos frescos, mais fácil do que nunca
Prepare facilmente diferentes bebidas com café como expresso, café longo e Cappuccino ao tocar num único botão. O acessório LatteGo termina as diferentes bebidas com leite com uma camada de espuma suave e cremosa, é fácil de montar e pode ser limpo em apenas 15 segundos*.
Ver todos os benefícios

LatteGo, o sistema de leite mais fácil de limpar de sempre*

3 cafés deliciosos de grãos frescos, mais fácil do que nunca

  • 3 bebidas

  • LatteGo

  • Preto Brilhante

  • Ecrã tátil

Seleção fácil do seu café com o ecrã tátil intuitivo

Seleção fácil do seu café com o ecrã tátil intuitivo

O irresistível sabor e aroma do café de grãos frescos está à distância de apenas um toque. O nosso visor tátil intuitivo permite-lhe selecionar facilmente o seu café preferido.

Temperatura, aroma e cremosidade perfeitos, chávena após chávena**

Temperatura, aroma e cremosidade perfeitos, chávena após chávena**

O sistema de extração de aroma alcança, de forma inteligente, o equilíbrio perfeito entre temperatura de preparação e extração de aroma mantendo a temperatura da água entre 90 a 98 °C, enquanto regula o fluxo de água, para que possa desfrutar de um delicioso café.

Ajuste a intensidade do aroma e a quantidade com My Coffee Choice

Ajuste a intensidade do aroma e a quantidade com My Coffee Choice

Ajuste a intensidade e a quantidade da sua bebida no menu My Coffee Choice. Escolha facilmente entre três definições diferentes de acordo com as suas preferências.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. Com base em testes de consumidores na Alemanha nos quais se comparou máquinas de café expresso totalmente automáticas de um só toque (café + leite) líderes de mercado (2018).

  2. Com base em 70-82 °C.

  3. Com base em 8 substituições do filtro, conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.

  4. não incluído no conteúdo da embalagem