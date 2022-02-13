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Descontinuado
3 bebidas
LatteGo
Castanho zinco
Ecrã tátil
O irresistível sabor e aroma do café de grãos frescos está à distância de apenas um toque. O nosso visor tátil intuitivo permite-lhe selecionar facilmente o seu café preferido.
O sistema de extração de aroma alcança, de forma inteligente, o equilíbrio perfeito entre temperatura de preparação e extração de aroma mantendo a temperatura da água entre 90 a 98 °C, enquanto regula o fluxo de água, para que possa desfrutar de um delicioso café.
Ajuste a intensidade e a quantidade da sua bebida no menu My Coffee Choice. Escolha facilmente entre três definições diferentes de acordo com as suas preferências.
4.8
de 5
9
Críticas
100%
recomendam este produto
Ono31
13/02/2022
Portugal
Comprador verificado
Produto simples, de utilização fácil e rápida.
Boa moagem e cafés!! Opção de capuccino muito prática e que resulta bem. Opção de utilização alternativa de café moído muito interessante para ir alternando cafés diferentes com facilidade. Desperdiça um pouco de água a mais, na limpeza automática.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 2200 EP2235/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 2200 EP2235/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
coffe21
12/12/2022
Ελλάδα
Comprador verificado
εξεραιτικη καφετιερα
παρα πολυ καλη καφετιερα την εχουμε ευχαριστηθει. ειναι γρηγορη και πολυ ευκολη
Pontos positivos
ναι
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Series 2200 EP2235/40 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Series 2200 EP2235/40 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Dimitriscrete
27/10/2021
Ελλάδα
Parte da promoção
Ευκολία και ποιότητα καφέ !
Μικρή σε μέγεθος αλλά με εξαιρετική ποιότητα παρασκευής καφέ. 3 επιλογές έντασης και ποσότητας για κάθε ρόφημα. Η παρασκευή cappuccino γίνεται πανεύκολα με το ειδικό εξάρτημα που δεν νομίζω ότι υπάρχει σε άλλη μηχανή. Εύκολος καθαρισμός. Την προτείνω ανεπιφύλακτα.
Pontos positivos
Ποιότητα καφέ, ευκολία στην παρασκευή cappuccino.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Series 2200 EP2235/40 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Series 2200 EP2235/40 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Com base em testes de consumidores na Alemanha nos quais se comparou máquinas de café expresso totalmente automáticas de um só toque (café + leite) líderes de mercado (2018).
Com base em 70-82 °C.
Com base em 8 substituições do filtro, conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.
não incluído no conteúdo da embalagem