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  • 5 cafés deliciosos de grãos frescos, mais fácil do que nunca
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Descontinuado

Série 3200Máquinas de café expresso totalmente automáticas

EP3241/50

4.4
| (14) Críticas | 86% recomendam este produto
5 cafés deliciosos de grãos frescos, mais fácil do que nunca
Prepare facilmente diferentes bebidas com café como expresso, café longo, cappuccino e latte macchiato ao tocar num único botão. O acessório LatteGo termina as diferentes bebidas com leite com uma camada de espuma suave e cremosa, é fácil de montar e pode ser limpo em apenas 15 segundos*
Ver todos os benefícios

LatteGo, o sistema de leite mais fácil de limpar de sempre*

5 cafés deliciosos de grãos frescos, mais fácil do que nunca

  • 5 bebidas

  • LatteGo

  • Preto Brilhante

  • Ecrã tátil

Desfrute de 5 bebidas com café à sua disposição, incluindo cappuccino

Desfrute de 5 bebidas com café à sua disposição, incluindo cappuccino

Saboreie as suas bebidas com café favoritas para momentos especiais. Quer deseje um café expresso, um café longo ou uma receita à base de leite, a sua máquina de café expresso totalmente automática oferece-lhe uma chávena perfeita de forma simples e num instante!

Seleção fácil do seu café com o ecrã tátil intuitivo

Seleção fácil do seu café com o ecrã tátil intuitivo

O irresistível sabor e aroma do café de grãos frescos está à distância de apenas um toque. O nosso visor tátil intuitivo permite-lhe selecionar facilmente o seu café preferido.

Ajuste a intensidade do aroma e a quantidade com My Coffee Choice

Ajuste a intensidade do aroma e a quantidade com My Coffee Choice

Ajuste a intensidade e a quantidade da sua bebida no menu My Coffee Choice. Escolha facilmente entre três definições diferentes de acordo com as suas preferências.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.4

de 5

14

Críticas

86%

recomendam este produto

4
3
2

02/05/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

A máquina tira bons cafés e latte macchiatos

maquina facil de utilizar. Programável ao gosto pessoal. Boa espuma de leite. Fácil de lavar e manter.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 3200 EP3241/50 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

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26/04/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Uma máquina multifunções

Muito fácil de utilizar e manter. O melhor é a facilidade de tirar um cappuccino ou um latte macchiato, com aquela espuma deliciosa,de forma fácil e simples. Também posso usar a agua quente para um chá

Pontos positivos

Todas, tira um café, cappuccino ou latte macchiato, fantásticos, sem ter que se tirar um curso, pois a sua utilização é muito simples

Pontos negativos

Até à data ainda não encontrei desvantagens

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06/02/2022

Portugal

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Comprador verificado

O produto corresponde à expectativa

Estou muito satisfeita com a máquina. Já experimentei todas as funções. Com a afinação pessoal ficou perfeita. O café sai cremoso. Revivi o sabor do café machiato. Super satisfeita.

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Com base em testes de consumidores na Alemanha nos quais se comparou máquinas de café expresso totalmente automáticas de um só toque (café + leite) líderes de mercado (2018).

  2. Com base em 70-82 °C.

  3. Com base em 8 substituições do filtro, conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.

  4. não incluído no conteúdo da embalagem