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Descontinuado
5 bebidas
LatteGo
Preto Brilhante
Ecrã tátil
Saboreie as suas bebidas com café favoritas para momentos especiais. Quer deseje um café expresso, um café longo ou uma receita à base de leite, a sua máquina de café expresso totalmente automática oferece-lhe uma chávena perfeita de forma simples e num instante!
O irresistível sabor e aroma do café de grãos frescos está à distância de apenas um toque. O nosso visor tátil intuitivo permite-lhe selecionar facilmente o seu café preferido.
Ajuste a intensidade e a quantidade da sua bebida no menu My Coffee Choice. Escolha facilmente entre três definições diferentes de acordo com as suas preferências.
4.4
de 5
14
Críticas
86%
recomendam este produto
Steff1710
02/05/2022
Portugal
Comprador verificado
A máquina tira bons cafés e latte macchiatos
maquina facil de utilizar. Programável ao gosto pessoal. Boa espuma de leite. Fácil de lavar e manter.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3200 EP3241/50 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Sim, recomendo este produto
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ftmoreno86
26/04/2022
Portugal
Comprador verificado
Uma máquina multifunções
Muito fácil de utilizar e manter. O melhor é a facilidade de tirar um cappuccino ou um latte macchiato, com aquela espuma deliciosa,de forma fácil e simples. Também posso usar a agua quente para um chá
Pontos positivos
Todas, tira um café, cappuccino ou latte macchiato, fantásticos, sem ter que se tirar um curso, pois a sua utilização é muito simples
Pontos negativos
Até à data ainda não encontrei desvantagens
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Popy.2021
06/02/2022
Portugal
Comprador verificado
O produto corresponde à expectativa
Estou muito satisfeita com a máquina. Já experimentei todas as funções. Com a afinação pessoal ficou perfeita. O café sai cremoso. Revivi o sabor do café machiato. Super satisfeita.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3200 EP3241/50 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3200 EP3241/50 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Com base em testes de consumidores na Alemanha nos quais se comparou máquinas de café expresso totalmente automáticas de um só toque (café + leite) líderes de mercado (2018).
Com base em 70-82 °C.
Com base em 8 substituições do filtro, conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.
não incluído no conteúdo da embalagem