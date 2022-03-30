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Descontinuado
5 bebidas
LatteGo
Prateado
Ecrã tátil
Saboreie as suas bebidas com café favoritas para momentos especiais. Quer deseje um café expresso, um café longo ou uma receita à base de leite, a sua máquina de café expresso totalmente automática oferece-lhe uma chávena perfeita de forma simples e num instante!
O irresistível sabor e aroma do café de grãos frescos está à distância de apenas um toque. O nosso visor tátil intuitivo permite-lhe selecionar facilmente o seu café preferido.
Ajuste a intensidade e a quantidade da sua bebida no menu My Coffee Choice. Escolha facilmente entre três definições diferentes de acordo com as suas preferências.
5.0
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
Pikachu27
30/03/2022
Portugal
Comprador verificado
Excelente qualidade do café e variedade de bebidas
Boa qualidade do café, variedade de bebidas, sendo todas muito bem preparadas pela máquina.
Pontos positivos
Relação qualidade/preço do café
Pontos negativos
Consumo de água
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3200 EP3246/70 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3200 EP3246/70 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Bikas
27/05/2021
Portugal
Comprador verificado
Boa máquina
Escolhi este produto pela fiabilidade e qualidade das máquinas. Gosto da variedade de opções automáticas da máquina e em especial a qualidade dos cafés que ela tira. Recomendo o produto com certeza.
Pontos positivos
Variedade de opões automáticas e qualidade dos cafés
Pontos negativos
Barulho do funcionamento um pouco alto, mas nada incomodativo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3200 EP3246/70 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Sim, recomendo este produto
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14/04/2021
Portugal
Boa máquina
Uso esta máquina diariamente e adoro simplicidade das funções e a qualidade dos cafés que tira. Todas as outras funcionalidades funcionam lindamente, tais como café americano, Latte Macchiato, Cappuccino.
Pontos positivos
Qualidade das bebidas e variedade de bebidas que tira
Pontos negativos
Algo barulhenta, mas nada que incomode
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3200 EP3246/70 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3200 EP3246/70 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Com base em testes de consumidores na Alemanha nos quais se comparou máquinas de café expresso totalmente automáticas de um só toque (café + leite) líderes de mercado (2018).
Com base em 70-82 °C.
Com base em 8 substituições do filtro, conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.
Não incluído no conteúdo da embalagem