ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • 5 cafés deliciosos de grãos frescos, mais fácil do que nunca
  • 5 cafés deliciosos de grãos frescos, mais fácil do que nunca
  • 5 cafés deliciosos de grãos frescos, mais fácil do que nunca
  • 5 cafés deliciosos de grãos frescos, mais fácil do que nunca
  • 5 cafés deliciosos de grãos frescos, mais fácil do que nunca
  • 5 cafés deliciosos de grãos frescos, mais fácil do que nunca
  • 5 cafés deliciosos de grãos frescos, mais fácil do que nunca
  • 5 cafés deliciosos de grãos frescos, mais fácil do que nunca

Descontinuado

Série 3200Máquinas de café expresso totalmente automáticas

EP3246/70

5
| (4) Críticas | 100% recomendam este produto
5 cafés deliciosos de grãos frescos, mais fácil do que nunca
Prepare facilmente diferentes bebidas com café como expresso, café longo, cappuccino e latte macchiato ao tocar num único botão. O acessório LatteGo termina as diferentes bebidas com leite com uma camada de espuma suave e cremosa, é fácil de montar e pode ser limpo em apenas 15 segundos*
Ver todos os benefícios

LatteGo, o sistema de leite mais fácil de limpar de sempre*

5 cafés deliciosos de grãos frescos, mais fácil do que nunca

  • 5 bebidas

  • LatteGo

  • Prateado

  • Ecrã tátil

Desfrute de 5 bebidas com café à sua disposição, incluindo cappuccino

Desfrute de 5 bebidas com café à sua disposição, incluindo cappuccino

Saboreie as suas bebidas com café favoritas para momentos especiais. Quer deseje um café expresso, um café longo ou uma receita à base de leite, a sua máquina de café expresso totalmente automática oferece-lhe uma chávena perfeita de forma simples e num instante!

Seleção fácil do seu café com o ecrã tátil intuitivo

Seleção fácil do seu café com o ecrã tátil intuitivo

O irresistível sabor e aroma do café de grãos frescos está à distância de apenas um toque. O nosso visor tátil intuitivo permite-lhe selecionar facilmente o seu café preferido.

Ajuste a intensidade do aroma e a quantidade com My Coffee Choice

Ajuste a intensidade do aroma e a quantidade com My Coffee Choice

Ajuste a intensidade e a quantidade da sua bebida no menu My Coffee Choice. Escolha facilmente entre três definições diferentes de acordo com as suas preferências.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

30/03/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente qualidade do café e variedade de bebidas

Boa qualidade do café, variedade de bebidas, sendo todas muito bem preparadas pela máquina.

Pontos positivos

Relação qualidade/preço do café

Pontos negativos

Consumo de água

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 3200 EP3246/70 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 3200 EP3246/70 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

27/05/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Boa máquina

Escolhi este produto pela fiabilidade e qualidade das máquinas. Gosto da variedade de opções automáticas da máquina e em especial a qualidade dos cafés que ela tira. Recomendo o produto com certeza.

Pontos positivos

Variedade de opões automáticas e qualidade dos cafés

Pontos negativos

Barulho do funcionamento um pouco alto, mas nada incomodativo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 3200 EP3246/70 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 3200 EP3246/70 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

14/04/2021

Portugal

Portugal

Boa máquina

Uso esta máquina diariamente e adoro simplicidade das funções e a qualidade dos cafés que tira. Todas as outras funcionalidades funcionam lindamente, tais como café americano, Latte Macchiato, Cappuccino.

Pontos positivos

Qualidade das bebidas e variedade de bebidas que tira

Pontos negativos

Algo barulhenta, mas nada que incomode

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 3200 EP3246/70 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 3200 EP3246/70 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Com base em testes de consumidores na Alemanha nos quais se comparou máquinas de café expresso totalmente automáticas de um só toque (café + leite) líderes de mercado (2018).

  2. Com base em 70-82 °C.

  3. Com base em 8 substituições do filtro, conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.

  4. Não incluído no conteúdo da embalagem