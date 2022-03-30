Depois de ter decidido comprar uma máquina de café que não fosse de cápsulas e de alguma pesquisa no mercado, ao fim de algumas reviews percebi que a máquina que tinha de comprar era esta Philips, sem qualquer sombra de dúvidas. O mercado destas máquinas superautomáticas tem alguns preços exorbitantes, valores que seria incapaz de pagar por um aparelho que "apenas" tira café. E foi aqui que esta máquina me conquistou. Comparando com a concorrência, o número de bebidas que faz, a facilidade ao fazê-lo, o seu preço (que mesmo avultado, está abaixo da média neste segmento), entre outras características que me convenceram a ir em frente. Dito isto, enuncio o que mais estou a gostar da experiência com esta Philips: - A nível ecológico estou MUITO mais satisfeito de não ter que, sempre que tiro um café, estar a desperdiçar mais e mais plástico em cápsulas. Nos dias de hoje faz cada vez menos sentido e é uma mentalidade que temos que ter - Um expresso de cápsula ronda os 0,25€, enquanto um café moído na hora, além de ter outro sabor, fica numa média a 0,10€. Isto claro, dependo do café e há outros gastos em manutenção da máquina, mas mesmo assim compensa - Feitas as contas, esta máquina paga-se a ela mesmo visto que conseguimos ter uma poupança de cerca de 0,15€/café. Se tirarmos dois cafés por dia, ao fim de 300 dias são praticamente 100€ - Café moído na hora, escolhendo a intensidade, o comprimento, o nível de moagem... É preciso continuar? Não há melhor que isto :) - A variedade, desde o Expresso, a um Café cheio, ao Americano e para não falar do Cappucino e do Latte. Tudo personalizável ao nosso gosto - LatteGo, incrível o que a Philips / Saeco conseguiram fazer. Nunca foi tão fácil tirar Cappucinos! E para ajudar, muito fácil de lavar - Aquaclean, a "brita" das máquinas de café. Até hoje não precisei de o mudar nem de descalcificar a máquina - Tirar dois cafés ao mesmo tempo nalgumas máquinas significa que o a moagem vai ser diluída em mais água. Na Philips não, dois expressos = duas moagens A única parte "chata" que esta máquina tem, é a sua manutenção. Quem está habituado a por a cápsula e a ir à sua vida, o mesmo não acontece com esta máquina. O seu moinho tem que ser lavado semanalmente e de x em x tempo lubrificado. Ou seja requer mais alguns cuidados, mas estas máquinas automáticas todas o vão requerer. Para concluir, dá para perceber que estou extremamente satisfeito com esta aquisição e facilmente a recomendo a qualquer pessoa, estando ciente que é um investimento um pouco alto, ainda para mais no nosso Portugalito, mas como mencionei, feitas algumas contas acaba por compensar a longo prazo. Enche uma cozinha e sempre que temos convidados é um bom tema de conversa :)