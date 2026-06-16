ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

Philips série 4300 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

Descontinuado

Assistência

Philips série 4300Máquinas de café expresso totalmente automáticas

EP4321/50

Philips série 4300 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

Descontinuado

Ir para loja

Aproveite o seu produto ao máximo

  • Support movie How to clean and maintain the Philips EP4300 Classic Milkfrother series
    Support movie How to clean and maintain the Philips EP4300 Classic Milkfrother series
  • How to clean the Philips 4300 Classic Milk Frother Espresso series
    How to clean the Philips 4300 Classic Milk Frother Espresso series
  • How to remove and insert the brew group Philips 4300 Classic Milk Frother Espresso series
    How to remove and insert the brew group Philips 4300 Classic Milk Frother Espresso series
  • How to descale the Philips 4300 Classic Milk Frother Espresso series
    How to descale the Philips 4300 Classic Milk Frother Espresso series

Iniciar sessão ou criar uma conta

Registe o seu produto

Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.

Registar agora

Manuais e documentação

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF ficheiro, 468.1 kB
  • 13 March 2026

4300 series_5400 series_Quick Start Guide

  • PDF ficheiro, 2.5 MB
  • 11 June 2026

Perguntas mais frequentes

Peças e acessórios

Resolução de problemas

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).