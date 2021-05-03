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Descontinuado
5 bebidas
Acessório p/ espuma de leite clássico
Preto
Ecrã TFT
Cada momento tem o seu próprio tipo de café. Desde um poderoso café expresso a um indulgente Cappucino, a sua máquina de café expresso totalmente automática proporciona instantaneamente um resultado perfeito na chávena sem qualquer problema!
O acessório para espuma de leite clássico facilita a preparação de espuma de leite quente e suave como seda para o seu próximo cappuccino ou espuma de leite quente para o seu caffé latte.
Com o nosso visor fácil de utilizar, não há grandes obstáculos entre si e a sua deliciosa chávena de café. Em apenas alguns passos, pode personalizar o sabor do seu café de grãos frescos e fluir suavemente da vontade para a chávena.
4.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
GhostSailor
03/05/2021
Portugal
Comprador verificado
Funcionalidades confirmam-se
Dá algum trabalho, inesperado, na manutenção (limpeza) mas tira excelentes cafés e com trabalho muito facilitado. Vai começando a falhar na tiragem de cafés: com muito pouca frequência (1/50?), é certo, mas mói o café e depois não o tira tendo de se repetir com o respectivo desperdício do mesmo... De qualquer forma voltaria a comprar este equipamento!
Pontos positivos
Excelente café; pouco trabalho; rapidez!
Pontos negativos
Manutenção; sem aquecimento de chávenas; bicos de saída muito afastados que complica a utilização de chávenas estreitas.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips série 4300 EP4321/50 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips série 4300 EP4321/50 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.
Com base em 70-82 °C.