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  • 5 cafés deliciosos de grãos frescos, com facilidade
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Descontinuado

Philips série 4300Máquinas de café expresso totalmente automáticas

EP4321/50

4
| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto
5 cafés deliciosos de grãos frescos, com facilidade
Desfrute do sabor delicioso e do aroma do café de grãos frescos, à temperatura ideal, graças ao nosso sistema AromaExtract. O novo acessório para espuma de leite clássico permite-lhe criar com facilidade um cappuccino cremoso ou um leite quente com espuma.
Ver todos os benefícios

Graças ao ecrã intuitivo

5 cafés deliciosos de grãos frescos, com facilidade

  • 5 bebidas

  • Acessório p/ espuma de leite clássico

  • Preto

  • Ecrã TFT

Desfrute de 5 bebidas com café à sua disposição

Desfrute de 5 bebidas com café à sua disposição

Cada momento tem o seu próprio tipo de café. Desde um poderoso café expresso a um indulgente Cappucino, a sua máquina de café expresso totalmente automática proporciona instantaneamente um resultado perfeito na chávena sem qualquer problema!

Espuma de leite deliciosa ou leite quente com o novo tubo de vapor

Espuma de leite deliciosa ou leite quente com o novo tubo de vapor

O acessório para espuma de leite clássico facilita a preparação de espuma de leite quente e suave como seda para o seu próximo cappuccino ou espuma de leite quente para o seu caffé latte.

Seleção fácil do seu café com o visor intuitivo

Seleção fácil do seu café com o visor intuitivo

Com o nosso visor fácil de utilizar, não há grandes obstáculos entre si e a sua deliciosa chávena de café. Em apenas alguns passos, pode personalizar o sabor do seu café de grãos frescos e fluir suavemente da vontade para a chávena.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Críticas

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recomendam este produto

5
3
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1

03/05/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Funcionalidades confirmam-se

Dá algum trabalho, inesperado, na manutenção (limpeza) mas tira excelentes cafés e com trabalho muito facilitado. Vai começando a falhar na tiragem de cafés: com muito pouca frequência (1/50?), é certo, mas mói o café e depois não o tira tendo de se repetir com o respectivo desperdício do mesmo... De qualquer forma voltaria a comprar este equipamento!

Pontos positivos

Excelente café; pouco trabalho; rapidez!

Pontos negativos

Manutenção; sem aquecimento de chávenas; bicos de saída muito afastados que complica a utilização de chávenas estreitas.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Philips série 4300 EP4321/50 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

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Avisos legais

  1. Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.

  2. Com base em 70-82 °C.