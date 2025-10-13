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Descontinuado

s-bagSacos para aspirador

FC8022/03

4.7
| (12) Críticas | 92% recomendam este produto
É provavelmente o saco para o pó mais vendido em todo o mundo
O s-bag® é o saco para pó universal para todos os aspiradores com saco da Philips e da Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Quando comprar sacos de substituição, basta procurar o logótipo s-bag®. A utilização de sacos não originais pode danificar o seu aspirador.
Ver todos os benefícios
Produtos compatíveis
Performer

Performer
Aspirador com saco

FC9162/01

Expression

Expression
Aspirador com saco

FC8602/01

Desempenho duradouro, melhor filtração

É provavelmente o saco para o pó mais vendido em todo o mundo

  • 4 sacos para pó

Um padrão universal para uma escolha fácil

Um padrão universal para uma escolha fácil

O saco s-bag® original da Philips pode ser utilizado em todos os aspiradores com saco da Philips e do Grupo Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Esqueça o incómodo de procurar incessantemente um saco para pó, basta procurar o logótipo do s-bag®.

Antialérgico, ideal para pessoas com asma e alergias

Antialérgico, ideal para pessoas com asma e alergias

O s-bag® antialérgico possui uma alta filtragem para recolher pólen, partículas de pó, ácaros, alergénios dos ácaros e dos gatos com dimensões de até 1 mícron. Este nível de filtragem reduz significativamente a exposição a alergénios na sua família e é benéfica para pessoas com asma e alergias.

Selo de qualidade ECARF para resultados fiáveis

Selo de qualidade ECARF para resultados fiáveis

O Philips s-bag® antialérgico recebeu o selo de qualidade ECARF. Este selo comprova os elevados níveis de filtragem que este saco para aspirador fornece. O selo de qualidade ECARF foi criado para ajudar pacientes com alergias a seleccionar produtos e serviços adequados.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

12

Críticas

92%

recomendam este produto

3
1

13/10/2025

Nederland

Nederland

Goed!

Prima filters. Goed stevig. Fijn dat ze ook anti-allergie zijn uitgevoerd. Ik ga weer wat nieuwe bestellen.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04

17/02/2022

Österreich

Österreich

Good performance

the overall performance and dust handling is excellent

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel

Sim, recomendo este produto

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16/11/2021

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Sehr guter Staubsaugerbeutel!

Top Produkt und hält, was es verspricht. Sehr zu empfehlen!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel

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