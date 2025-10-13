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Descontinuado
4 sacos para pó
O saco s-bag® original da Philips pode ser utilizado em todos os aspiradores com saco da Philips e do Grupo Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Esqueça o incómodo de procurar incessantemente um saco para pó, basta procurar o logótipo do s-bag®.
O s-bag® antialérgico possui uma alta filtragem para recolher pólen, partículas de pó, ácaros, alergénios dos ácaros e dos gatos com dimensões de até 1 mícron. Este nível de filtragem reduz significativamente a exposição a alergénios na sua família e é benéfica para pessoas com asma e alergias.
O Philips s-bag® antialérgico recebeu o selo de qualidade ECARF. Este selo comprova os elevados níveis de filtragem que este saco para aspirador fornece. O selo de qualidade ECARF foi criado para ajudar pacientes com alergias a seleccionar produtos e serviços adequados.
4.7
de 5
12
Críticas
92%
recomendam este produto
Ronnie
13/10/2025
Nederland
Goed!
Prima filters. Goed stevig. Fijn dat ze ook anti-allergie zijn uitgevoerd. Ik ga weer wat nieuwe bestellen.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04
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drkhan
17/02/2022
Österreich
Good performance
the overall performance and dust handling is excellent
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Esta avaliação foi feita para s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel
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I.N.
16/11/2021
Deutschland
Comprador verificado
Sehr guter Staubsaugerbeutel!
Top Produkt und hält, was es verspricht. Sehr zu empfehlen!
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Esta avaliação foi feita para s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel
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