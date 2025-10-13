É provavelmente o saco para o pó mais vendido em todo o mundo

O s-bag® é o saco para pó universal para todos os aspiradores com saco da Philips e da Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Quando comprar sacos de substituição, basta procurar o logótipo s-bag®. A utilização de sacos não originais pode danificar o seu aspirador.