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  • Segurança imediata
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Descontinuado

Acessório para engomar

GC010/00

Segurança imediata
Guarde o seu ferro de forma segura imediatamente após a utilização.
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Produtos compatíveis
Toque Suave

Toque Suave
Vaporizador vertical

GC488/60

Série 5000

Série 5000
Ferro a vapor

DST5030/30

Série 5000

Série 5000
Ferro a vapor

DST5040/80

Protecção do ferro resistente ao calor

Segurança imediata

Guarde o seu ferro directamente após a utilização

Com esta protecção do ferro resistente ao calor, pode guardar o seu ferro imediatamente após a utilização, apesar de a base ainda estar quente.

Com rapidez e segurança

A protecção do ferro resistente ao calor é fácil de colocar na base para uma arrumação segura do ferro imediatamente após a utilização.

Protege a base do seu ferro, quando este está guardado

Especificações técnicas

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