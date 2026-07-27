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Descontinuado
GC010/00
Com esta protecção do ferro resistente ao calor, pode guardar o seu ferro imediatamente após a utilização, apesar de a base ainda estar quente.
A protecção do ferro resistente ao calor é fácil de colocar na base para uma arrumação segura do ferro imediatamente após a utilização.
Críticas