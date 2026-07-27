Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
GC4410/02
Vapor 40 g/min.; jacto de vapor 130 g
Base SteamGlide Plus
2400 Watts
A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma óptima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.
2400 W para uma saída de vapor elevada e constante.
O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor vertical e para vincos difíceis.
Críticas