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Descontinuado

Azur Performer PlusFerro a vapor

GC4527/00

4
| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

1 prémio

Mais rápido*, mais simples e mais inteligente
O ferro a vapor Azur Performer Plus da Philips combina um desempenho potente com a facilidade de utilização. Recipiente para calcário incorporado para uma eliminação eficiente do calcário e um desempenho de vapor duradouro; controlo de vapor automático e base T-ionicGlide.
Ver todos os benefícios

Limpeza mais eficiente do calcário com recipiente para calcário

Mais rápido*, mais simples e mais inteligente

  • Vapor 50 g/min.; jacto de vapor 220 g

  • Base T-ionicGlide

  • Desativ. autom. segurança+anticalcário

  • 2600 Watts

Saída de vapor até 50 g/min. para uma melhor remoção dos vincos

Saída de vapor até 50 g/min. para uma melhor remoção dos vincos

A saída de vapor contínuo até 50 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.

Controlo de vapor automático para o vapor certo para cada peça de roupa

Controlo de vapor automático para o vapor certo para cada peça de roupa

O controlo de vapor automático elimina a preocupação com a seleção da quantia de vapor de que necessita. Basta selecionar a temperatura para as peças de roupa que está a engomar e já está.

Ponta de precisão tripla para controlo e visibilidade perfeitos

Ponta de precisão tripla para controlo e visibilidade perfeitos

A ponta fina do Philips Azur Performer é muito precisa de 3 formas: ponta pontiaguda, ranhura para botões e design elegante da extremidade. A ponta de precisão tripla permite-lhe alcançar mesmo as áreas mais difíceis, por exemplo, ao redor dos botões ou entre as pregas.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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4.0

de 5

1

Avaliaç.

100%

recomendam este produto

5
3
2
1

31/07/2018

Portugal

Portugal

Bom ferro de engomar. espero que dure muitos anos.

Gosto do produto mas poderia ser melhorado ao nível do design da base.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur Performer Plus GC4527/00 Ferro a vapor

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Em comparação com um ferro a vapor de 2200 W médio da Philips