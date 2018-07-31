Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Vapor 50 g/min.; jacto de vapor 220 g
Base T-ionicGlide
Desativ. autom. segurança+anticalcário
2600 Watts
A saída de vapor contínuo até 50 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.
O controlo de vapor automático elimina a preocupação com a seleção da quantia de vapor de que necessita. Basta selecionar a temperatura para as peças de roupa que está a engomar e já está.
A ponta fina do Philips Azur Performer é muito precisa de 3 formas: ponta pontiaguda, ranhura para botões e design elegante da extremidade. A ponta de precisão tripla permite-lhe alcançar mesmo as áreas mais difíceis, por exemplo, ao redor dos botões ou entre as pregas.
Prémios
4.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
ruisuomi
31/07/2018
Portugal
Bom ferro de engomar. espero que dure muitos anos.
Gosto do produto mas poderia ser melhorado ao nível do design da base.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur Performer Plus GC4527/00 Ferro a vapor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur Performer Plus GC4527/00 Ferro a vapor
Em comparação com um ferro a vapor de 2200 W médio da Philips