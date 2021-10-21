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Descontinuado
Vapor contínuo de 45 g/min.
Jato de vapor de 190 g
Base do ferro SteamGlide
Libertação rápida de calcário para uma limpeza fácil do seu ferro e um bom desempenho duradouro do vapor
Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes
Para um aquecimento rápido e um desempenho potente para engomar rapidamente
Prémios
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Silia
21/10/2021
Ελλάδα
Parte da promoção
Εύκολο στη χρήση!
Πολύ βολικό ατμοσίδερο λόγω του μεγέθους του. Κατάλληλο για όσους έχουν όγκο σιδερώματος και δε θέλουν να πιαστεί το χέρι τους! Αγαπημένη λειτουργία είναι η eco γιατί εξοικονομώ χρήματα νερό!
Pontos positivos
Ελαφρύ, επιλογές λειτουργίας ατμού
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur GC4535/20 Ατμοσίδερο
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