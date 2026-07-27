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Descontinuado
GC4563/30
Vapor contínuo de 50 g/min
Jato de vapor de 230 g
Base SteamGlide Advanced
Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes.
Para um aquecimento rápido e um desempenho potente para engomar rapidamente
A saída de vapor contínuo até 50 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.
Prémios
Críticas