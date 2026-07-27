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  • Desempenho do vapor garantido
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Descontinuado

AzurFerro a vapor

GC4563/30

1 prémio

Desempenho do vapor garantido
Graças ao design inovador, as partículas de calcário são facilmente quebradas e automaticamente recolhidas no recipiente para calcário amovível. Pode lavar o calcário facilmente em menos de 15 segundos, obtendo resultados ótimos ao longo do tempo.
Ver todos os benefícios

Com o nosso sistema melhorado de libertação rápida do calcário

Desempenho do vapor garantido

  • Vapor contínuo de 50 g/min

  • Jato de vapor de 230 g

  • Base SteamGlide Advanced

Jato de vapor até 230 g para destruir os vincos persistentes

Jato de vapor até 230 g para destruir os vincos persistentes

Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes.

2600 W para um aquecimento rápido e um desempenho potente

2600 W para um aquecimento rápido e um desempenho potente

Para um aquecimento rápido e um desempenho potente para engomar rapidamente

Saída de vapor até 50 g/min. para a melhor remoção de vincos

Saída de vapor até 50 g/min. para a melhor remoção de vincos

A saída de vapor contínuo até 50 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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