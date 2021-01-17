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Descontinuado

PerfectCare CompactFerro com gerador de vapor

GC7831/20

3.9
| (23) Críticas

1 prémio

Engomar mais rápido com 2 vezes mais vapor*
O vapor potente e contínuo permite engomar mais rapidamente sem ter de regular a temperatura, graças à nossa tecnologia OptimalTEMP. Compacto e leve para utilizar e arrumar facilmente.
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O nosso gerador de vapor mais compacto

Engomar mais rápido com 2 vezes mais vapor*

  • Pressão máx. da bomba de 5,8 bar

  • Jato de vapor até 330 g

  • Depósito de água de 1,5 l

  • Bloqueio de transporte

Vapor potente para a melhor remoção de vincos

Vapor potente para a melhor remoção de vincos

O vapor forte e contínuo vence até os tecidos mais grossos com toda a facilidade. Veja os vincos persistentes a derreter com um jato de super vapor extra apenas onde é necessário. Este vapor extra é ideal para usar o vapor vertical para arejar as roupas e cortinas.

Tecnologia OptimalTEMP, sem necessidade de regulações de temperatura

Tecnologia OptimalTEMP, sem necessidade de regulações de temperatura

Engome tudo, desde seda até calças de ganga, sem precisar de ajustar a temperatura. Graças à função OptimalTEMP, não são necessários botões nem reguladores. Por isso, não há necessidade de dividir a roupa previamente, nem de aguardar que o ferro aqueça e arrefeça. Está pronto para qualquer tecido, em qualquer altura.

Seguro em todas as peças de roupa de engomar, garantia de que não queima

Seguro em todas as peças de roupa de engomar, garantia de que não queima

Graças à tecnologia OptimalTEMP, garantimos que este ferro nunca irá queimar tecidos que possam ser engomados. Pode até deixá-lo voltado para baixo sobre as suas roupas ou tábua de engomar. Não queima, não deixa brilho. Garantido.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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3.9

de 5

23

Críticas

2

17/01/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Otima compra

Levezinho. Um prazer passar a ferro. Bom preco, otima compra.

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Esta avaliação foi feita para PerfectCare Compact GC7833/80 Ferro com gerador de vapor

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18/11/2019

Portugal

Portugal

Excelente Ferro com gerador de Vapor

Nunca tendo usado um ferro de caldeira fiquei muito surpreendida com a practicidade e leveza deste equipamento. O volume da caldeira de 1,5L torna o engomar mais rápido já que não e necessário estar constantemente a encher o depósito. A base do ferro está sempre à temperatura certa para cada tipo de tecido, impedindo que se estraguem com calor excessivo. A função CALC-CLEAN, com suporte próprio, mantém o equipamento nas suas condições ideais.

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12/11/2019

Portugal

Portugal

Muito Bom

É leve, muito bom para mim , uma vez que tenho tendinites,

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Avisos legais

  1. Até 30% de poupança de energia no modo ECO em comparação com o modo Turbo com base na IEC 60311

  2. Em comparação com o ferro a vapor Azur Performer da Philips