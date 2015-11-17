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  • Café excelente, adaptado ao seu paladar
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  • Café excelente, adaptado ao seu paladar
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Descontinuado

Saeco ExpreliaMáquina de café expresso super automática

HD8858/01

3.6
| (13) Críticas
Café excelente, adaptado ao seu paladar
Com a Exprelia, os aspirantes a especialistas de café podem experienciar a emoção de preparar uma chávena da mesma forma que os profissionais, com a capacidade para ajustar até 7 definições para cada bebida e a garantia de uma higiene perfeita, certificada pela VDE
Ver todos os benefícios

Higiene comprovada sem o incómodo da limpeza com vapor

Café excelente, adaptado ao seu paladar

  • Prepara 7 variedades de café

  • Jarro e acessório p/espuma de leite

  • Aço/prateado

  • Moinho ajustável de 15 níveis

Cappuccino e latte macchiato quentes e deliciosos com um só toque

Cappuccino e latte macchiato quentes e deliciosos com um só toque

Para uma irresistível consistência cremosa da espuma, o jarro de leite integrado prepara duas vezes a espuma do leite, removendo bolhas e impurezas. Com um só toque num botão, flui uma espuma de leite cremosa e aveludada directamente para a sua chávena a uma temperatura confortável. Graças à potente caldeira dupla, pode utilizar vapor para preparar espuma de leite, e preparar um café expresso imediatamente a seguir, para bebidas quentes à temperatura perfeita e sem esperas.

A selecção do sabor regista o sabor que mais gosta

A selecção do sabor regista o sabor que mais gosta

Depois de seleccionar o seu sabor ideal entre as 5 diferentes regulações, pode facilmente guardar a regulação com a função de memória, assim como a quantidade e a temperatura pretendidas. Todas as chávenas que preparar posteriormente serão personalizadas exactamente ao seu gosto. Nunca mais precisará de relembrar a máquina, ao contrário do seu café local.

Higiene superior comprovada com o jarro de limpeza a vapor patenteado

Higiene superior comprovada com o jarro de limpeza a vapor patenteado

Manter um elevado nível de higiene nunca foi tão fácil. Graças ao ciclo de limpeza a vapor, o mecanismo de preparação de espuma será limpo automaticamente, removendo resíduos de leite sem precisar de esvaziar o jarro. O desempenho higiénico é certificado pelo instituto de testes independente alemão VDE.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

13

Críticas

17/11/2015

España

España

La mejores prestaciones!!!!

De qué la tengo, no dejó de tomar café ni un dia. Fácil de usar ,tiene español. Facil el mantenimiento. La recomiendo, es mas me compraría otra. Sin dudarlo.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Exprelia HD8858/01 Cafetera espresso súper automática

Sim, recomendo este produto

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25/02/2016

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Hervorragend

Der Saeco Exprelia Kaffeevollautomat HD8858/01 ist ein schicker und kompakter KVA. Bei uns steht die Maschine frei auf der Arbeitsplatte. Unter einen Hängeschrank beträgt leider der Abstand nur 11 cm. Das Auffüllen des Wassertanks würde sonst Probleme ergeben. Nun zum wichtigsten: Der Kaffee schmeckt wie ein richtig guter Filterkaffee. Den Cappuccino schmeckt sehr gut.Der Milchschaum ist schön cremig. Der Expresso hat eine schöne Crema. Der Geschmack der Getränke hängt natürlich stark von den verwendeten Kaffee Bohne ab. Alle Getränke sind auch sehr Heiß.

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Esta avaliação foi feita para Exprelia HD8858/01 Kaffeevollautomat

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02/12/2015

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

ich bin zufrieden

alles in allem eine super Kaffeemaschine. zu bemängeln habe ich,daß der kaffeeausguss nicht höhenverstellbar ist.

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Esta avaliação foi feita para Exprelia HD8858/01 Kaffeevollautomat

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Avisos legais

  1. Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.

  2. Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.