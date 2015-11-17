Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
HD8858/01
Prepara 7 variedades de café
Jarro e acessório p/espuma de leite
Aço/prateado
Moinho ajustável de 15 níveis
Para uma irresistível consistência cremosa da espuma, o jarro de leite integrado prepara duas vezes a espuma do leite, removendo bolhas e impurezas. Com um só toque num botão, flui uma espuma de leite cremosa e aveludada directamente para a sua chávena a uma temperatura confortável. Graças à potente caldeira dupla, pode utilizar vapor para preparar espuma de leite, e preparar um café expresso imediatamente a seguir, para bebidas quentes à temperatura perfeita e sem esperas.
Depois de seleccionar o seu sabor ideal entre as 5 diferentes regulações, pode facilmente guardar a regulação com a função de memória, assim como a quantidade e a temperatura pretendidas. Todas as chávenas que preparar posteriormente serão personalizadas exactamente ao seu gosto. Nunca mais precisará de relembrar a máquina, ao contrário do seu café local.
Manter um elevado nível de higiene nunca foi tão fácil. Graças ao ciclo de limpeza a vapor, o mecanismo de preparação de espuma será limpo automaticamente, removendo resíduos de leite sem precisar de esvaziar o jarro. O desempenho higiénico é certificado pelo instituto de testes independente alemão VDE.
3.6
de 5
13
Críticas
Jorgitto
17/11/2015
España
La mejores prestaciones!!!!
De qué la tengo, no dejó de tomar café ni un dia. Fácil de usar ,tiene español. Facil el mantenimiento. La recomiendo, es mas me compraría otra. Sin dudarlo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Exprelia HD8858/01 Cafetera espresso súper automática
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Exprelia HD8858/01 Cafetera espresso súper automática
ABDLEKDKDKEKE
25/02/2016
Deutschland
Comprador verificado
Hervorragend
Der Saeco Exprelia Kaffeevollautomat HD8858/01 ist ein schicker und kompakter KVA. Bei uns steht die Maschine frei auf der Arbeitsplatte. Unter einen Hängeschrank beträgt leider der Abstand nur 11 cm. Das Auffüllen des Wassertanks würde sonst Probleme ergeben. Nun zum wichtigsten: Der Kaffee schmeckt wie ein richtig guter Filterkaffee. Den Cappuccino schmeckt sehr gut.Der Milchschaum ist schön cremig. Der Expresso hat eine schöne Crema. Der Geschmack der Getränke hängt natürlich stark von den verwendeten Kaffee Bohne ab. Alle Getränke sind auch sehr Heiß.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Exprelia HD8858/01 Kaffeevollautomat
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Exprelia HD8858/01 Kaffeevollautomat
philipsaeco
02/12/2015
Deutschland
Comprador verificado
ich bin zufrieden
alles in allem eine super Kaffeemaschine. zu bemängeln habe ich,daß der kaffeeausguss nicht höhenverstellbar ist.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Exprelia HD8858/01 Kaffeevollautomat
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Exprelia HD8858/01 Kaffeevollautomat
Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.
Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.