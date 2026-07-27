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  • Kit para mestres de festas
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Descontinuado

Acessórios AirfryerKit para mestres de festas XXL

HD9950/00

Kit para mestres de festas
Com este kit especial para mestres de festas Philips Airfryer, pode organizar uma festa divertida e saudável com todos os seus pratos para festas favoritos. Maximize o espaço de preparação da Airfryer com o acessório de dois níveis e o separador de alimentos.
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Acessórios e sugestões para dominar as festas com a Airfryer

Kit para mestres de festas

  • Kit para mestres de festas

  • 1 acessório de camada dupla

  • 1 separador de alimentos

Duplique a sua superfície de preparação com o acessório de camada dupla

Duplique a sua superfície de preparação com o acessório de camada dupla

Maximize o espaço de preparação da sua Airfryer com o acessório de camada dupla. Coza, grelhe ou frite hambúrgueres saborosos, asas de frango, peixe e muito mais de uma forma fácil, rápida e mais saudável.

Divida o espaço de preparação da Airfryer com o separador de alimentos

Divida o espaço de preparação da Airfryer com o separador de alimentos

Divida o espaço de preparação da Airfryer com o acessório separador de alimentos para uma maior versatilidade. Coza, grelhe ou frite diferentes alimentos em simultâneo sem os misturar.

Inspiração diária personalizada

Inspiração diária personalizada

Inspiração infinita com receitas Philips NutriU dos nossos chefes especializados e de milhões de utilizadores para expandir o seu repertório. Quanto mais utiliza a NutriU, mais recomendações personalizadas obtém.*

Especificações técnicas

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  1. Visite www.Philips.com/NutriU para descobrir se a NutriU está disponível no seu país.