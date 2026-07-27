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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
HD9950/00
Kit para mestres de festas
1 acessório de camada dupla
1 separador de alimentos
Maximize o espaço de preparação da sua Airfryer com o acessório de camada dupla. Coza, grelhe ou frite hambúrgueres saborosos, asas de frango, peixe e muito mais de uma forma fácil, rápida e mais saudável.
Divida o espaço de preparação da Airfryer com o acessório separador de alimentos para uma maior versatilidade. Coza, grelhe ou frite diferentes alimentos em simultâneo sem os misturar.
Inspiração infinita com receitas Philips NutriU dos nossos chefes especializados e de milhões de utilizadores para expandir o seu repertório. Quanto mais utiliza a NutriU, mais recomendações personalizadas obtém.*
Críticas
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