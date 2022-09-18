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Descontinuado
HD9952/00
Kit para mestres de pastelaria (2,0 l)
1 acessório de pastelaria
9 formas em silicone para queques
O acessório de cozedura da Philips também é ótimo para guisados, ratatouille, frittata, lasanha, gratinados, carnes com molhos e outros pratos. Divirta-se!
A remoção dos queques ou cupcakes destas formas para queques da Airfryer é fácil, graças ao material flexível. Os rebordos ondulados dão um aspeto ainda melhor às suas formas para queques! Fabricadas em silicone inodoro, pode reutilizar estas formas para queques da Airfryer vezes sem conta!
Está incluído um folheto com sugestões do chef, receitas para principiantes e tempos de cozedura na Airfryer
1.0
de 5
1
Avaliaç.
Αέναος
18/09/2022
Ελλάδα
Δεν είναι αντικολλητικό.
Στον 6ο μήνα σταμάτησαν οι αντικολλητικες του ιδιοτητες. Μεγάλη απογοήτευση........
Pontos negativos
Δεν ειναι αντικολλητικο!!!!!!
Esta avaliação foi feita para Εξάρτημα για Airfryer HD9952/00 Ειδικό κιτ ψησίματος XXL
Esta avaliação foi feita para Εξάρτημα για Airfryer HD9952/00 Ειδικό κιτ ψησίματος XXL