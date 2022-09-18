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  • Kit para mestres de pastelaria (2,0 l)
  • Kit para mestres de pastelaria (2,0 l)
  • Kit para mestres de pastelaria (2,0 l)
  • Kit para mestres de pastelaria (2,0 l)
  • Kit para mestres de pastelaria (2,0 l)
  • Kit para mestres de pastelaria (2,0 l)
  • Kit para mestres de pastelaria (2,0 l)
  • Kit para mestres de pastelaria (2,0 l)
  • Kit para mestres de pastelaria (2,0 l)
  • Kit para mestres de pastelaria (2,0 l)
  • Kit para mestres de pastelaria (2,0 l)
  • Kit para mestres de pastelaria (2,0 l)
  • Kit para mestres de pastelaria (2,0 l)
  • Kit para mestres de pastelaria (2,0 l)
  • Kit para mestres de pastelaria (2,0 l)
  • Kit para mestres de pastelaria (2,0 l)
  • Kit para mestres de pastelaria (2,0 l)
  • Kit para mestres de pastelaria (2,0 l)

Descontinuado

Acessórios AirfryerKit para mestres de pastelaria XXL

HD9952/00

1
| (1) Avaliaç.
Kit para mestres de pastelaria (2,0 l)
Com este kit especial para mestres de pastelaria Philips Airfryer, pode preparar todas as suas receitas de pastelaria favoritas. Domine como preparar bolos deliciosos, pão e confecionar gratinados, quiche e muito mais, de uma forma fácil e saudável.
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Produtos compatíveis
Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9867/90

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9860/91

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9652/90

Acessórios e sugestões para dominar a pastelaria com a Airfryer

Kit para mestres de pastelaria (2,0 l)

  • Kit para mestres de pastelaria (2,0 l)

  • 1 acessório de pastelaria

  • 9 formas em silicone para queques

O acessório de cozedura antiaderente adapta-se na perfeição à Airfryer XXL

O acessório de cozedura da Philips também é ótimo para guisados, ratatouille, frittata, lasanha, gratinados, carnes com molhos e outros pratos. Divirta-se!

9 formas em silicone para queques para desfrutar de diferentes pratos no forno

A remoção dos queques ou cupcakes destas formas para queques da Airfryer é fácil, graças ao material flexível. Os rebordos ondulados dão um aspeto ainda melhor às suas formas para queques! Fabricadas em silicone inodoro, pode reutilizar estas formas para queques da Airfryer vezes sem conta!

Folheto para dominar competências de pastelaria

Folheto para dominar competências de pastelaria

Está incluído um folheto com sugestões do chef, receitas para principiantes e tempos de cozedura na Airfryer

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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1.0

de 5

1

Avaliaç.

5
4
3
2

18/09/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Δεν είναι αντικολλητικό.

Στον 6ο μήνα σταμάτησαν οι αντικολλητικες του ιδιοτητες. Μεγάλη απογοήτευση........

Pontos negativos

Δεν ειναι αντικολλητικο!!!!!!

Esta avaliação foi feita para Εξάρτημα για Airfryer HD9952/00 Ειδικό κιτ ψησίματος XXL

Esta avaliação foi feita para Εξάρτημα για Airfryer HD9952/00 Ειδικό κιτ ψησίματος XXL

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