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Descontinuado

Shaver series 3000Máquina de barbear eléctrica a seco

HQ6926/16

4.1
| (1249) Críticas | 85% recomendam este produto
Rente mesmo na zona do pescoço
Um barbear rente e confortável a um preço acessível. O sistema flexível e oscilante aliado às lâminas CloseCut garantem um barbear rente e confortável.
Ver todos os benefícios

Lâminas CloseCut

Rente mesmo na zona do pescoço

  • flexível e oscilante, cabeças CloseCut

  • 35 min. autonomia sem fios/8 h carreg.

Lâminas CloseCut - duradouras e auto-afiáveis para um barbear rente

Lâminas CloseCut - duradouras e auto-afiáveis para um barbear rente

As lâminas CloseCut são concebidas com precisão para assegurar um barbear rente em todas as utilizações. As lâminas duradouras e auto-afiáveis não se desgastam para garantir um barbear eficiente e rápido.

Flex. e oscil. p/ curvas rosto e pescoço

Flex. e oscil. p/ curvas rosto e pescoço

Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço para um barbear mais suave

Mais de 35 minutos de autonomia sem fios, 8 horas de carregamento

Terá mais de 35 minutos de autonomia sem fios, isto equivale a cerca de 14 sessões de barbear, depois de 8 horas de carregamento.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

1249

Críticas

85%

recomendam este produto

30/11/2020

Portugal

Portugal

Excelente relação qualidade/preço

Esta é a 2ª maquina de barbear Philips que possuo. A 1ª durou 17 anos ( levou um 2º conjunto de laminas durante a vida util). Espero que a segunda dure o mesmo.

Pontos positivos

Cumpre. Tem um excelente preço para o desempenho.

Pontos negativos

Apenas poderiam fornecer um utensilio para facilitar a limpeza (pincel).

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6946/16 Dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6946/16 Dry electric shaver

14/07/2020

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Avaliação máquina barbear série 3000

Excelente produto. A eficiência e a fiabilidade são a imagem de marca desta máquina.

Pontos positivos

Fiabilidade e eficiência.

Pontos negativos

Custo de cabeças de substituição.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 PT737/16 Dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 PT737/16 Dry electric shaver

09/08/2019

Portugal

Portugal

Boa

Desde jovem que utilizo máquina de barbear e sempre Philips.Ainda tenho a máquina Philips que era do meu pai há mais de 100 anos.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

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