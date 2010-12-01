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NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
Descontinuado
2 modos
1 cabeça de escova
8 autocolantes
Esta escova de dentes elétrica Philips Sonicare tem dois tamanhos de cabeça que foram especificamente concebidos para limpar suavemente e proteger os dentes enquanto as crianças crescem
Para facilitar a adaptação das crianças a uma rotina adequada, esta escova de dentes elétrica aumenta lentamente o tempo de escovagem ao longo de mais de 90 dias até alcançar os 2 minutos recomendados pelos dentistas para ajudar a criar hábitos saudáveis de forma natural.
Com dois modos de potência adequados para crianças, esta escova de dentes elétrica oferece uma limpeza apropriada para várias idades; um modo baixo para crianças mais novas e modo elevado para crianças mais crescidas.
4.4
de 5
209
Críticas
92%
recomendam este produto
MAHA
01/12/2010
España
producto especialmente util para niños
este cepillo está realmente pensado para facilitar el cuidado dental de niños; muy facil de usar con señales acústicas que indican el momento de cambiar a otra área de la dentadura y con una potencia regulable que ayuda a acostumbrarse a su uso de forma rápida y sencilla. Gracias a Sonicare el cepillado se ha convertido en un momento de diversión. Una gran elección
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Esta avaliação foi feita para For Kids HX6311/02 Sonic electric toothbrush
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Dora34
23/02/2017
United Kingdom
Great toothbrush for kids!
My daughter prefer using this toothbrush, rather than the manual one. She loves it.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush
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Velle
02/02/2017
United Kingdom
great toothbrush
Excellent toothbrush! Bought 1 each for my 3 kids under 4. Give me peace of mind wen it comes to brushing their teeth. A lot of money tho but worth it
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush
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In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush.
Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual
Em áreas mais difíceis de alcançar
Philips Sonicare numa pesquisa doméstica aos profissionais de saúde oral dos EUA com crianças com idades entre 4 e 10 anos
com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia