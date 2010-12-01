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  • Potência sónica maximiza a rotina da sua criança
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Descontinuado

Philips Sonicare For KidsEscova de dentes elétrica sónica

HX6311/07

4.4
| (209) Críticas | 92% recomendam este produto
Potência sónica maximiza a rotina da sua criança
A Philips Sonicare For Kids é uma escova de dentes elétrica para crianças com idade igual ou superior a 7 anos. Oferece remoção máxima da placa bacteriana, tecnologia sónica, autocolantes personalizáveis e ferramentas educativas para ajudar a tornar a escovagem correta num momento divertido para toda a vida.
Ver todos os benefícios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

A marca de escovas de dentes sónicas mais recomendada por dentistas de todo o mundo1

Escova de dentes elétrica para crianças

Potência sónica maximiza a rotina da sua criança

  • 2 modos

  • 1 cabeça de escova

  • 8 autocolantes

2 tamanhos de cabeças de escova disponíveis

2 tamanhos de cabeças de escova disponíveis

Esta escova de dentes elétrica Philips Sonicare tem dois tamanhos de cabeça que foram especificamente concebidos para limpar suavemente e proteger os dentes enquanto as crianças crescem

O KidTimer ajuda a aumentar o tempo de escovagem

O KidTimer ajuda a aumentar o tempo de escovagem

Para facilitar a adaptação das crianças a uma rotina adequada, esta escova de dentes elétrica aumenta lentamente o tempo de escovagem ao longo de mais de 90 dias até alcançar os 2 minutos recomendados pelos dentistas para ajudar a criar hábitos saudáveis de forma natural.

2 modos de potência adequados para crianças possibilitam uma limpeza suave e eficiente

2 modos de potência adequados para crianças possibilitam uma limpeza suave e eficiente

Com dois modos de potência adequados para crianças, esta escova de dentes elétrica oferece uma limpeza apropriada para várias idades; um modo baixo para crianças mais novas e modo elevado para crianças mais crescidas.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

209

Críticas

92%

recomendam este produto

01/12/2010

España

España

producto especialmente util para niños

este cepillo está realmente pensado para facilitar el cuidado dental de niños; muy facil de usar con señales acústicas que indican el momento de cambiar a otra área de la dentadura y con una potencia regulable que ayuda a acostumbrarse a su uso de forma rápida y sencilla. Gracias a Sonicare el cepillado se ha convertido en un momento de diversión. Una gran elección

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para For Kids HX6311/02 Sonic electric toothbrush

Sim, recomendo este produto

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23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great toothbrush for kids!

My daughter prefer using this toothbrush, rather than the manual one. She loves it.

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Esta avaliação foi feita para For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

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02/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

great toothbrush

Excellent toothbrush! Bought 1 each for my 3 kids under 4. Give me peace of mind wen it comes to brushing their teeth. A lot of money tho but worth it

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush. 

  1. Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual

  2. Em áreas mais difíceis de alcançar

  3. Philips Sonicare numa pesquisa doméstica aos profissionais de saúde oral dos EUA com crianças com idades entre 4 e 10 anos

  4. com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia