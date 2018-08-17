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Descontinuado

Philips Sonicare For KidsEscova de dentes elétrica sónica

HX6381/02

4.2
| (17) Críticas | 94% recomendam este produto
Encoraje uma escovagem saudável e autónoma
Escova de dentes elétrica Philips Sonicare apoia sorrisos em crescimento
Ver todos os benefícios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

A marca de escovas de dentes sónicas mais recomendada por dentistas de todo o mundo1

Escova de dentes elétrica para crianças

Encoraje uma escovagem saudável e autónoma

  • 2 modos

  • 2 cabeças de escova

Cabeças de escova adequadas à idade para proteger os dentes das crianças

Cabeças de escova adequadas à idade para proteger os dentes das crianças

Esta escova de dentes elétrica Philips Sonicare tem 2 tamanhos de cabeça que foram especificamente concebidas para limpar suavemente e proteger os dentes em etapas-chave do desenvolvimento

Formato anti-rolamento

Formato anti-rolamento

Design de punho resistente permite que as crianças guardem a escova na vertical e que apliquem pasta com a escova pousada.

Design multi-aderente para pais e crianças

Design multi-aderente para pais e crianças

Design ergonómico para permite que os pais e os filhos escovem os dentes em conjunto ou autonomamente

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

17

Críticas

94%

recomendam este produto

2

17/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Very good

[Employee of philipsglobal] My daughter special need she just start use it love it x

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

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17/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Very good

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12/01/2018

Deutschland

Deutschland

Sehr zu empfehlen für kleine Putzmuffel

Das Produkt kam gut verpackt an und lag unterm Weihnachtsbaum. Die verschiedenen Designs haben unser Kind sehr begeistert und schnell war eins gefunden, dass den Putzalltag versüßt. Unser Kind kann die Zahnbürste selbstständig bedienen vom Auftragen der Zahnpasta (Wegrollschutz) bis hin zur Durchführung dank aktustischer Signale. Dennoch sollte man immer nachkontrollieren. Eine gute Investition in die Zahngesundheit.

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Esta avaliação foi feita para For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste

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Avisos legais

  1. In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush. 

  1. Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual

  2. com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo padrão