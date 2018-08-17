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NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
Descontinuado
2 modos
2 cabeças de escova
Esta escova de dentes elétrica Philips Sonicare tem 2 tamanhos de cabeça que foram especificamente concebidas para limpar suavemente e proteger os dentes em etapas-chave do desenvolvimento
Design de punho resistente permite que as crianças guardem a escova na vertical e que apliquem pasta com a escova pousada.
Design ergonómico para permite que os pais e os filhos escovem os dentes em conjunto ou autonomamente
4.2
de 5
17
Críticas
94%
recomendam este produto
Pikul
17/08/2018
United Kingdom
Comprador verificado
Very good
[Employee of philipsglobal] My daughter special need she just start use it love it x
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
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kc75
17/08/2018
United Kingdom
Very good
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Esta avaliação foi feita para For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
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Schmelzi
12/01/2018
Deutschland
Sehr zu empfehlen für kleine Putzmuffel
Das Produkt kam gut verpackt an und lag unterm Weihnachtsbaum. Die verschiedenen Designs haben unser Kind sehr begeistert und schnell war eins gefunden, dass den Putzalltag versüßt. Unser Kind kann die Zahnbürste selbstständig bedienen vom Auftragen der Zahnpasta (Wegrollschutz) bis hin zur Durchführung dank aktustischer Signale. Dennoch sollte man immer nachkontrollieren. Eine gute Investition in die Zahngesundheit.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste
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In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush.
Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual
com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo padrão